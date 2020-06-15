產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
已停產
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極致風味，油脂減量
飛利浦健康氣炸鍋用熱氣來炸您最愛的食物，只要一點點甚至不用放油。全新去油技術經專門設計，能從食物萃取並取出油脂，讓您和家人能以最健康的方式油炸。
減油科技
Rapid Air 氣旋科技
黑色，0.8 公斤
+ 1 個配件
您可以用健康氣炸鍋製作數百道料理。油炸、烘焙、燒烤、烘烤，甚至重新加熱您的餐點。飛利浦氣流與海星型設計讓每一口都和上一口一樣美味。全方位均勻烹煮食物，每次都能烹調出完美的餐點。
從快速健康的點心到家庭菜餚，我們的免費食譜包含超過 30 種美味創意，以及專業主廚提供的簡易指示。我們的飛利浦健康氣炸鍋應用程式提供更多秘訣、教學課程和容易遵循的食譜。
享用更加健康的菜餚，其中的食材均已去除多餘油脂。飛利浦健康氣炸鍋是唯一具備「去油技術」的健康氣炸鍋，可將油脂分離並去除多餘油脂。盡情享受外酥內軟的可口美食，並將油脂減至最低。
相較於飛利浦 Viva 系列健康氣炸鍋，總容量可容納 800 公克薯條
相較於在熱油炸鍋和中式炒菜鍋中烹煮雞肉和豬肉的脂肪含量
相較於在傳統烤箱中烹煮的薯條和雞腿
與平底的飛利浦 Viva 健康氣炸鍋的氣流速度相比，Rapid Air 氣旋科技可將網籃中的氣流速度提高 7 倍
相較於使用傳統飛利浦油炸鍋烹調的新鮮薯條