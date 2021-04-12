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  • 極致風味，油脂減量
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Premium健康氣炸鍋

HD9742/62

極致風味，油脂減量

飛利浦健康氣炸鍋用熱氣來炸您最愛的食物，只要一點點甚至不用放油。精心設計的去油技術，能從食物萃取油脂，讓您和家人能以此較健康的方式油炸。

查看所有優點

酥脆口感，減低油脂保留風味*

極致風味，油脂減量

  • 減油科技

  • Rapid Air 氣旋科技

  • 白色/玫瑰金

  • + 1 個配件

油炸。烘焙。燒烤。烘烤。甚至重新加熱。

油炸。烘焙。燒烤。烘烤。甚至重新加熱。

您可以用健康氣炸鍋製作數百道料理。油炸、烘焙、燒烤、烘烤，甚至重新加熱您的餐點。飛利浦氣流與海星型設計讓每一口都和上一口一樣美味。全方位均勻烹煮食物，每次都能烹調出完美的餐點。

去油技術可將油脂分離並去除多餘油脂

去油技術可將油脂分離並去除多餘油脂

去除食材中的多餘油脂，享用更健康的菜餚。飛利浦健康氣炸鍋採用「去油技術」，可將多餘油脂分離並去除。盡情享受外酥內嫩的可口美食，並將油脂減至最低。

Rapid Air 氣旋科技讓您享用酥脆美味的成品

Rapid Air 氣旋科技讓您享用酥脆美味的成品

飛利浦 Rapid Air 氣旋科技可產生快 7 倍的氣流，創造可口酥脆的效果**。享受更健康美味的點心和餐點，讓您品嚐到完美酥脆而內部軟嫩的美味。

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免責聲明

  1. 相較於使用熱油炸鍋和中式炒菜鍋烹煮雞肉和豬肉的脂肪含量

  2. 與平底的飛利浦 Viva 健康氣炸鍋的氣流速度相比，Rapid Air 氣旋科技可將網籃中的氣流速度提高 7 倍

  3. 相較於使用飛利浦傳統電炸鍋炸出的新鮮薯條

  4. 相較於使用傳統烤箱烹煮的薯條和雞腿