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極致風味，油脂減量
飛利浦健康氣炸鍋用熱氣來炸您最愛的食物，只要一點點甚至不用放油。精心設計的去油技術，能從食物萃取油脂，讓您和家人能以此較健康的方式油炸。
減油科技
Rapid Air 氣旋科技
白色/玫瑰金
+ 1 個配件
您可以用健康氣炸鍋製作數百道料理。油炸、烘焙、燒烤、烘烤，甚至重新加熱您的餐點。飛利浦氣流與海星型設計讓每一口都和上一口一樣美味。全方位均勻烹煮食物，每次都能烹調出完美的餐點。
去除食材中的多餘油脂，享用更健康的菜餚。飛利浦健康氣炸鍋採用「去油技術」，可將多餘油脂分離並去除。盡情享受外酥內嫩的可口美食，並將油脂減至最低。
飛利浦 Rapid Air 氣旋科技可產生快 7 倍的氣流，創造可口酥脆的效果**。享受更健康美味的點心和餐點，讓您品嚐到完美酥脆而內部軟嫩的美味。
相較於使用熱油炸鍋和中式炒菜鍋烹煮雞肉和豬肉的脂肪含量
與平底的飛利浦 Viva 健康氣炸鍋的氣流速度相比，Rapid Air 氣旋科技可將網籃中的氣流速度提高 7 倍
相較於使用飛利浦傳統電炸鍋炸出的新鮮薯條
相較於使用傳統烤箱烹煮的薯條和雞腿