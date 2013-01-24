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Viva Collection

健康氣炸鍋

HD9904/00
  • 增加健康氣炸鍋的烹調面積 增加健康氣炸鍋的烹調面積 增加健康氣炸鍋的烹調面積
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    Viva Collection 健康氣炸鍋

    HD9904/00

    增加健康氣炸鍋的烹調面積

    飛利浦健康氣炸鍋可利用雙層烤架配件來增加烹調空間。以輕鬆、快速的方式烘焙、燒烤或氣炸出美味的漢堡、雞翅、魚等料理。您還可以利用串燒方式製作蔬菜串或肉串，增添更多變化。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$1,990.00

    Viva Collection 健康氣炸鍋

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    飛利浦健康氣炸鍋可利用雙層烤架配件來增加烹調空間。以輕鬆、快速的方式烘焙、燒烤或氣炸出美味的漢堡、雞翅、魚等料理。您還可以利用串燒方式製作蔬菜串或肉串，增添更多變化。 查看所有優點

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    飛利浦健康氣炸鍋可利用雙層烤架配件來增加烹調空間。以輕鬆、快速的方式烘焙、燒烤或氣炸出美味的漢堡、雞翅、魚等料理。您還可以利用串燒方式製作蔬菜串或肉串，增添更多變化。 查看所有優點

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    飛利浦健康氣炸鍋可利用雙層烤架配件來增加烹調空間。以輕鬆、快速的方式烘焙、燒烤或氣炸出美味的漢堡、雞翅、魚等料理。您還可以利用串燒方式製作蔬菜串或肉串，增添更多變化。 查看所有優點

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      雙層烤架配件讓料理方法更豐富

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      此配件可讓您烹調較為扁平的食物

      此配件可讓您烹調較為扁平的食物

      此配件可讓您烹調漢堡等較為扁平的食物。

      技術規格

      • 設計與外型

        材質
        鍍鋼

      • 一般規格

        防黏外層設計

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