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增加健康氣炸鍋的烹調面積
飛利浦健康氣炸鍋可利用雙層烤架配件來增加烹調空間。以輕鬆、快速的方式烘焙、燒烤或氣炸出美味的漢堡、雞翅、魚等料理。您還可以利用串燒方式製作蔬菜串或肉串，增添更多變化。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
增加健康氣炸鍋的烹調面積
飛利浦健康氣炸鍋可利用雙層烤架配件來增加烹調空間。以輕鬆、快速的方式烘焙、燒烤或氣炸出美味的漢堡、雞翅、魚等料理。您還可以利用串燒方式製作蔬菜串或肉串，增添更多變化。 查看所有優點
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飛利浦健康氣炸鍋可利用雙層烤架配件來增加烹調空間。以輕鬆、快速的方式烘焙、燒烤或氣炸出美味的漢堡、雞翅、魚等料理。您還可以利用串燒方式製作蔬菜串或肉串，增添更多變化。 查看所有優點
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