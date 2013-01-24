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健康氣炸鍋專用烤盤
Rapid Air 歐洲氣旋科技結合獨家穿孔式表面與經典凹凸鍋底設計，讓您將一道道經過完美烹調、健康滿分的烤魚、烤肉與烤蔬菜送上餐桌！不沾黏表面讓食物得以輕鬆取出，而且非常容易清理！ 查看所有優點
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健康氣炸鍋專用烤盤
Rapid Air 歐洲氣旋科技結合獨家穿孔式表面與經典凹凸鍋底設計，讓您將一道道經過完美烹調、健康滿分的烤魚、烤肉與烤蔬菜送上餐桌！不沾黏表面讓食物得以輕鬆取出，而且非常容易清理！ 查看所有優點
使用健康氣炸鍋專用烤盤甚至可以節省時間。由於獨特的表面和頂級材質，您可以節省高達 20% 的烹調時間！*
此健康氣炸鍋專用烤盤的獨特表面能讓您探索燒烤食物的新方法。Rapid Air 歐洲氣旋科技讓食物的烹調方式更健康，因為烹煮時不須用油，或只需少量的油。此外，穿孔式表面可在燒烤時輕鬆滴除多餘的油脂。
由於表面不沾黏，因此取出燒烤食物就和放入時一樣容易。如此一來，烤肉的表面完好如初，您甚至可以烹調魚類和蔬菜等最細緻的食物類型。
相較於普通的油炸網籃，本產品的表面經過最大化，因此您可以輕鬆地油炸或燒烤一整條魚、一大塊牛排或一大把蔬菜。
完全發揮健康氣炸鍋的功能，探索烹調方式的無限可能。即使您想要油炸、烘烤或炙烤，健康氣炸鍋專用烤盤都能立刻提供美味餐點！
不沾黏表面讓健康氣炸鍋專用烤盤非常容易清理。此外，您也可以將其放進洗碗機中清洗，清潔更便利。