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Avance Collection

健康氣炸鍋專用烤盤配件

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    Avance Collection 健康氣炸鍋專用烤盤配件

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    健康氣炸鍋專用烤盤

    Rapid Air 歐洲氣旋科技結合獨家穿孔式表面與經典凹凸鍋底設計，讓您將一道道經過完美烹調、健康滿分的烤魚、烤肉與烤蔬菜送上餐桌！不沾黏表面讓食物得以輕鬆取出，而且非常容易清理！ 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$1,990.00
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      健康氣炸鍋專用烤盤

      美味、不沾鍋的氣炸與燒烤方式！

      • 燒烤效果優異
      • 多樣烹煮樂趣
      • 不沾黏表面
      烹調時間快 20%*

      烹調時間快 20%*

      使用健康氣炸鍋專用烤盤甚至可以節省時間。由於獨特的表面和頂級材質，您可以節省高達 20% 的烹調時間！*

      無論您喜歡燒烤肉類、海鮮或蔬菜都沒有問題！

      無論您喜歡燒烤肉類、海鮮或蔬菜都沒有問題！

      在燒烤時，穿孔式表面有利於 Rapid Air 歐洲氣旋科技氣流流通

      此健康氣炸鍋專用烤盤的獨特表面能讓您探索燒烤食物的新方法。Rapid Air 歐洲氣旋科技讓食物的烹調方式更健康，因為烹煮時不須用油，或只需少量的油。此外，穿孔式表面可在燒烤時輕鬆滴除多餘的油脂。

      頂級的不沾黏烤盤可輕鬆拿取食物

      由於表面不沾黏，因此取出燒烤食物就和放入時一樣容易。如此一來，烤肉的表面完好如初，您甚至可以烹調魚類和蔬菜等最細緻的食物類型。

      有了最大化的表面，您甚至可以燒烤全魚

      相較於普通的油炸網籃，本產品的表面經過最大化，因此您可以輕鬆地油炸或燒烤一整條魚、一大塊牛排或一大把蔬菜。

      也非常適合油炸、烘烤和炙烤

      完全發揮健康氣炸鍋的功能，探索烹調方式的無限可能。即使您想要油炸、烘烤或炙烤，健康氣炸鍋專用烤盤都能立刻提供美味餐點！

      由於表面不沾黏，因此健康氣炸鍋專用烤盤非常易於清理

      不沾黏表面讓健康氣炸鍋專用烤盤非常容易清理。此外，您也可以將其放進洗碗機中清洗，清潔更便利。

      技術規格

      • 設計與外型

        顏色
        黑色
        材質
        鋁合金

      • 一般規格

        防黏外層設計
        舒適握把
        凹凸表面
        適用於
        HD924x
        可用洗碗機清洗
        調理方法
        • 烘焙
        • 烘烤
        • 油炸
        • 燒烤
        • 炙烤

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          • 相較於使用飛利浦健康氣炸鍋標準油炸網籃烤魚時。