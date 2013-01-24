在燒烤時，穿孔式表面有利於 Rapid Air 歐洲氣旋科技氣流流通

此健康氣炸鍋專用烤盤的獨特表面能讓您探索燒烤食物的新方法。Rapid Air 歐洲氣旋科技讓食物的烹調方式更健康，因為烹煮時不須用油，或只需少量的油。此外，穿孔式表面可在燒烤時輕鬆滴除多餘的油脂。