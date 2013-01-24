配件可料理您最喜愛的烘烤食譜

有了這款飛利浦健康氣炸鍋專用烘烤配件 HD9925/00，您可以製作所有喜愛的烘烤食譜。不論是製作美味蛋糕、麵包、焗烤料理或法式鹹派等，都變得輕鬆、快速又健康！ 查看所有優點