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Viva Collection

健康氣炸鍋

HD9925/00
  • 配件可料理您最喜愛的烘烤食譜 配件可料理您最喜愛的烘烤食譜 配件可料理您最喜愛的烘烤食譜
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    Viva Collection 健康氣炸鍋

    HD9925/00

    配件可料理您最喜愛的烘烤食譜

    有了這款飛利浦健康氣炸鍋專用烘烤配件 HD9925/00，您可以製作所有喜愛的烘烤食譜。不論是製作美味蛋糕、麵包、焗烤料理或法式鹹派等，都變得輕鬆、快速又健康！ 查看所有優點

    建議零售價格: NT$1,990.00

    Viva Collection 健康氣炸鍋

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      技術規格

      • 一般規格

        防黏外層設計

      • 技術規格

        1.3 公升

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