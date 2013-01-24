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健康氣炸鍋專用烤盤配件

HD9940/00
  • 美味健康的燒烤與油炸方式 美味健康的燒烤與油炸方式 美味健康的燒烤與油炸方式
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    健康氣炸鍋專用烤盤配件

    HD9940/00

    美味健康的燒烤與油炸方式

    TurboStar Rapid Air 歐洲氣旋科技結合獨家穿孔式表面與凹凸鍋底設計，讓您將一道道經過完美烹調、健康滿分的烤魚、烤肉與烤蔬菜送上餐桌！不沾黏表面讓食物得以輕鬆取出，而且非常容易清理！ 查看所有優點

    建議零售價格: NT$1,990.00

    健康氣炸鍋專用烤盤配件

    美味健康的燒烤與油炸方式

    TurboStar Rapid Air 歐洲氣旋科技結合獨家穿孔式表面與凹凸鍋底設計，讓您將一道道經過完美烹調、健康滿分的烤魚、烤肉與烤蔬菜送上餐桌！不沾黏表面讓食物得以輕鬆取出，而且非常容易清理！ 查看所有優點

    美味健康的燒烤與油炸方式

    TurboStar Rapid Air 歐洲氣旋科技結合獨家穿孔式表面與凹凸鍋底設計，讓您將一道道經過完美烹調、健康滿分的烤魚、烤肉與烤蔬菜送上餐桌！不沾黏表面讓食物得以輕鬆取出，而且非常容易清理！ 查看所有優點

    建議零售價格: NT$1,990.00

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    美味健康的燒烤與油炸方式

    TurboStar Rapid Air 歐洲氣旋科技結合獨家穿孔式表面與凹凸鍋底設計，讓您將一道道經過完美烹調、健康滿分的烤魚、烤肉與烤蔬菜送上餐桌！不沾黏表面讓食物得以輕鬆取出，而且非常容易清理！ 查看所有優點

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      美味健康的燒烤與油炸方式

      健康氣炸鍋專用烤盤

      • 適用於 HD962X 系列
      • 適用於 HD964X 系列
      • 多樣烹煮樂趣
      • 不沾黏表面
      也非常適合油炸、烘烤和炙烤

      也非常適合油炸、烘烤和炙烤

      完全發揮健康氣炸鍋的功能，探索烹調方式的無限可能。即使您想要煎煮、烘烤或炙烤，健康氣炸鍋專用烤盤都能立刻提供美味餐點！

      無論您喜歡燒烤肉類、海鮮或蔬菜都沒有問題！

      無論您喜歡燒烤肉類、海鮮或蔬菜都沒有問題！

      無論您喜歡燒烤肉類、海鮮或蔬菜都沒有問題！

      烤盤具不沾黏表面，容易清潔

      烤盤具不沾黏表面，容易清潔

      不沾黏表面讓健康氣炸鍋專用烤盤非常容易清潔。此外，您也可以將其放進洗碗機中清洗，相當便利。

      EasyClick 可拆式握把，方便清潔與收納*

      EasyClick 可拆式握把，方便清潔與收納*

      EasyClick 可拆式握把讓您可以輕鬆將烤盤放入洗碗機，且方便收納。烤盤配件皆可使用隨附於健康氣炸鍋標準網籃的 EasyClick 握把。

      燒烤時，穿孔式表面有利於產生理想氣流

      此健康氣炸鍋專用烤盤的獨特表面，讓您能探索燒烤食物的新方法。TurboStar Rapid Air 歐洲氣旋技術讓食物在烹煮時只需少量的油，或者不須用油，更加健康。

      穿孔式表面可滴除多餘的油脂

      穿孔式表面可在燒烤時輕鬆滴除多餘的油脂。

      頂級的不沾黏烤盤可輕鬆拿取食物

      由於表面不沾黏，因此取出燒烤食物就和放入時一樣容易。如此一來，烤肉的表面完好如初，您甚至可以烹調魚類和蔬菜等最細緻的食物類型。

      有了最大化的表面，您甚至可以燒烤全魚

      烤盤大小足以輕鬆煎煮或燒烤全魚、大塊牛排或大份量的蔬菜。

      技術規格

      • 產地

        製造於
        中國

      • 一般規格

        產品功能
        • 可用洗碗機清洗
        • 防黏外層設計

      • 客戶服務

        兩年全球保固

      • 永續性

        包裝
        > 90% 為再生材料
        使用手冊
        100% 再生紙

      • 重量和尺寸

        包裝尺寸 (長x寬x高)
        219x217x77  mm
        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        205x206x80  mm
        產品重量
        0.16  kg

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 外觀質感

        主體材質
        鋁合金

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          • 烤盤配件皆可使用隨附於健康氣炸鍋標準網籃的 EasyClick 可拆式握把。