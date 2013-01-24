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美味健康的燒烤與油炸方式
TurboStar Rapid Air 歐洲氣旋科技結合獨家穿孔式表面與凹凸鍋底設計，讓您將一道道經過完美烹調、健康滿分的烤魚、烤肉與烤蔬菜送上餐桌！不沾黏表面讓食物得以輕鬆取出，而且非常容易清理！ 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
美味健康的燒烤與油炸方式
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美味健康的燒烤與油炸方式
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美味健康的燒烤與油炸方式
TurboStar Rapid Air 歐洲氣旋科技結合獨家穿孔式表面與凹凸鍋底設計，讓您將一道道經過完美烹調、健康滿分的烤魚、烤肉與烤蔬菜送上餐桌！不沾黏表面讓食物得以輕鬆取出，而且非常容易清理！ 查看所有優點
完全發揮健康氣炸鍋的功能，探索烹調方式的無限可能。即使您想要煎煮、烘烤或炙烤，健康氣炸鍋專用烤盤都能立刻提供美味餐點！
無論您喜歡燒烤肉類、海鮮或蔬菜都沒有問題！
不沾黏表面讓健康氣炸鍋專用烤盤非常容易清潔。此外，您也可以將其放進洗碗機中清洗，相當便利。
EasyClick 可拆式握把讓您可以輕鬆將烤盤放入洗碗機，且方便收納。烤盤配件皆可使用隨附於健康氣炸鍋標準網籃的 EasyClick 握把。
此健康氣炸鍋專用烤盤的獨特表面，讓您能探索燒烤食物的新方法。TurboStar Rapid Air 歐洲氣旋技術讓食物在烹煮時只需少量的油，或者不須用油，更加健康。
穿孔式表面可在燒烤時輕鬆滴除多餘的油脂。
由於表面不沾黏，因此取出燒烤食物就和放入時一樣容易。如此一來，烤肉的表面完好如初，您甚至可以烹調魚類和蔬菜等最細緻的食物類型。
烤盤大小足以輕鬆煎煮或燒烤全魚、大塊牛排或大份量的蔬菜。
產地
一般規格
客戶服務
永續性
重量和尺寸
設計
外觀質感