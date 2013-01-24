臨床證實唯一有效的喚醒燈

目前，飛利浦喚醒燈是唯一經過科學證實有效的產品。為了讓喚醒燈變成最棒的產品，好讓您自然甦醒並充滿活力，我們做了許多臨床研究。這項研究由獨立科學機構進行，負責研究並證明喚醒燈對整體喚醒體驗的成效。我們藉此證明，在所有產品中，飛利浦喚醒燈不只能讓您自然醒來，而且能讓您更有活力，提升一早醒來的心情。