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喚醒燈

HF3500/01
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  • 喚醒燈讓您自然甦醒 喚醒燈讓您自然甦醒 喚醒燈讓您自然甦醒
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    喚醒燈

    HF3500/01
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    喚醒燈讓您自然甦醒

    飛利浦喚醒燈以自然日出為靈感，結合獨特的聲光效果，以更自然的方式將您喚醒，讓您更加充滿清新朝氣，起床不再困難。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      喚醒燈讓您自然甦醒

      與晨光同時起床，加倍清新有朝氣

      • 伴隨晨光醒來
      • 輕柔嗶聲
      • 床頭燈
      日出模擬讓您徐徐甦醒

      日出模擬讓您徐徐甦醒

      以自然日出為靈感，光線會在 30 分鐘內逐漸變亮，最後滿室充滿明亮黃光。這種光線逐漸變換的過程，可以讓您的身體自然醒來。等到光線滿室時，隨即播放您選定的自然音效，為整個甦醒體驗劃下完美的句點，讓您做好準備，迎接新的一天。

      床頭燈提供 10 種燈光設定

      床頭燈提供 10 種燈光設定

      每個人對光的敏感度不同。通常，光線亮度較高時，人可以較快清醒。晨光甦醒燈提供 10 種可以個人化的亮度，最高可設定至 200 勒克斯。

      柔和嗶聲保證讓您準時起床

      柔和嗶聲保證讓您準時起床

      一到您設定的喚醒時間，隨即發出柔和嗶聲，為整個甦醒體驗劃下完美的句點，確保您完全醒轉。音量會在一分半內逐漸增加。

      貪睡功能

      貪睡功能

      輕拍一下產品，音效就會停止。9 分鐘後音效會再次開始輕柔播放。

      由研究燈光逾百年的照明專家飛利浦所研發。

      由研究燈光逾百年的照明專家飛利浦所研發。

      飛利浦在百年前成立，當時專門生產及銷售燈泡。百年來，飛利浦成長為全球知名大公司，為多種不同領域帶來創新技術。截至今日，照明技術仍是飛利浦的靈魂。這款晨光甦醒燈承襲了飛利浦引以為傲的傳統，由全球知名的照明專家累積多年的知識及專門技術淬鍊而成。

      臨床證實唯一有效的喚醒燈

      臨床證實唯一有效的喚醒燈

      目前，飛利浦喚醒燈是唯一經過科學證實有效的產品。為了讓喚醒燈變成最棒的產品，好讓您自然甦醒並充滿活力，我們做了許多臨床研究。這項研究由獨立科學機構進行，負責研究並證明喚醒燈對整體喚醒體驗的成效。我們藉此證明，在所有產品中，飛利浦喚醒燈不只能讓您自然醒來，而且能讓您更有活力，提升一早醒來的心情。

      4 種顯示亮度 - 根據您的喜好調整

      4 種顯示亮度 - 根據您的喜好調整

      顯示幕的亮度有數種設定，分別是高、中、低、極低、無。

      日出色彩流：亮黃色

      日出的模擬光線或從黃色逐漸變成亮黃色。

      技術規格

      • 簡單易用

        防滑橡膠腳座
        貪睡類型
        輕拍上方開啟貪睡功能
        顯示幕亮度控制
        4 種設定
        店內示範功能
        鬧鈴時間次數
        1
        替 iPhone/ iPod Touch 充電
        貪睡時間
        9 分鐘
        可由 iPhone 應用程式控制

      • 照亮健康、安寧的光

        提高清晨活力
        用光線逐漸喚醒您

      • 自然光

        亮度設定
        10
        光線強度
        200 勒克斯
        日出模擬程序
        30 分鐘
        日出模擬的色彩
        亮黃色
        入眠功能

      • 音效

        起床音效的數量
        1
        智慧型手機 / iPod 的音樂
        FM 收音機

      • 技術

        箱體尺寸 (寬x高x深)
        高 200 x 寬 200 x 深 130 公釐
        箱體重量
        600 公克
        電線長度 (歐/美)
        150/180 公分
        頻率
        50/60 Hz
        絕緣裝置
        級別 III
        絕緣電源插頭
        級別 II (雙重隔濾)
        電源輸入功率
        7.5  W
        電源輸出轉接器
        5.4  W
        產品規格
        高 180 公釐 x 寬 180 公釐 x 深 115 公釐
        產品重量
        290 公克
        可更換燈具
        燈具類型
        Liteon SMD Lamp LED
        電壓
        100/240 伏特

      • 物流資訊

        產地
        中國
        CTV 代碼 (歐 | 美)
        8843350001 | 884350060

      • 安全與法規

        非一般照明
        非一般照明
        伴隨晨光醒來
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        無紫外線
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