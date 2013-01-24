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以自然日出為靈感，光線會在 30 分鐘內逐漸變亮，最後滿室充滿明亮黃光。這種光線逐漸變換的過程，可以讓您的身體自然醒來。等到光線滿室時，隨即播放您選定的自然音效，為整個甦醒體驗劃下完美的句點，讓您做好準備，迎接新的一天。
每個人對光的敏感度不同。通常，光線亮度較高時，人可以較快清醒。晨光甦醒燈提供 10 種可以個人化的亮度，最高可設定至 200 勒克斯。
一到您設定的喚醒時間，隨即發出柔和嗶聲，為整個甦醒體驗劃下完美的句點，確保您完全醒轉。音量會在一分半內逐漸增加。
輕拍一下產品，音效就會停止。9 分鐘後音效會再次開始輕柔播放。
飛利浦在百年前成立，當時專門生產及銷售燈泡。百年來，飛利浦成長為全球知名大公司，為多種不同領域帶來創新技術。截至今日，照明技術仍是飛利浦的靈魂。這款晨光甦醒燈承襲了飛利浦引以為傲的傳統，由全球知名的照明專家累積多年的知識及專門技術淬鍊而成。
目前，飛利浦喚醒燈是唯一經過科學證實有效的產品。為了讓喚醒燈變成最棒的產品，好讓您自然甦醒並充滿活力，我們做了許多臨床研究。這項研究由獨立科學機構進行，負責研究並證明喚醒燈對整體喚醒體驗的成效。我們藉此證明，在所有產品中，飛利浦喚醒燈不只能讓您自然醒來，而且能讓您更有活力，提升一早醒來的心情。
顯示幕的亮度有數種設定，分別是高、中、低、極低、無。
日出的模擬光線或從黃色逐漸變成亮黃色。
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