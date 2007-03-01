讓您不論在何處，都能擁有如沙龍設計般的時髦外型

此直髮器為忙碌的女性提供沙龍級的美髮效果。SalonStraight Want2Move 整髮器可折疊，且只需 30 秒加熱時間，讓您隨時隨地都能立即開始整髮。