讓您不論在何處，都能擁有如沙龍設計般的時髦外型
此直髮器為忙碌的女性提供沙龍級的美髮效果。SalonStraight Want2Move 整髮器可折疊，且只需 30 秒加熱時間，讓您隨時隨地都能立即開始整髮。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
讓您不論在何處，都能擁有如沙龍設計般的時髦外型
此直髮器為忙碌的女性提供沙龍級的美髮效果。SalonStraight Want2Move 整髮器可折疊，且只需 30 秒加熱時間，讓您隨時隨地都能立即開始整髮。
讓您不論在何處，都能擁有如沙龍設計般的時髦外型
此直髮器為忙碌的女性提供沙龍級的美髮效果。SalonStraight Want2Move 整髮器可折疊，且只需 30 秒加熱時間，讓您隨時隨地都能立即開始整髮。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
讓您不論在何處，都能擁有如沙龍設計般的時髦外型
此直髮器為忙碌的女性提供沙龍級的美髮效果。SalonStraight Want2Move 整髮器可折疊，且只需 30 秒加熱時間，讓您隨時隨地都能立即開始整髮。
陶瓷表層極致光滑、堅固耐用，是整髮面板的絕佳材質。陶瓷面板能在頭髮間輕鬆滑動，給您完美的水亮秀髮。
專業高溫能讓您變換秀髮造型，讓您完美有型，彷彿出自專業沙龍之手。
此吹風機的折疊式握把設計賦予它小巧精緻的外觀，可輕鬆收入最狹小的空間，隨身攜帶幾乎不是問題。
本整髮器外型輕巧、符合人體工學。巧妙富現代感的設計讓機身輕巧容易握持，外加體積小，幾乎可隨處收納。
不必再等待造型器加熱。開啟電源，立即造型。
耐熱收納袋是隨身造型的理想選擇。無需等待造型器冷卻，即可使用隨附的耐熱收納袋收納。
檢查您的秀髮造型，隨時保持完美。
技術規格
貨板
物流資訊
維修資料
技術規格
外箱重量與尺寸
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。