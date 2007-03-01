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直髮器

HP4625/00
  • 讓您不論在何處，都能擁有如沙龍設計般的時髦外型 讓您不論在何處，都能擁有如沙龍設計般的時髦外型 讓您不論在何處，都能擁有如沙龍設計般的時髦外型
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    直髮器

    HP4625/00

    讓您不論在何處，都能擁有如沙龍設計般的時髦外型

    此直髮器為忙碌的女性提供沙龍級的美髮效果。SalonStraight Want2Move 整髮器可折疊，且只需 30 秒加熱時間，讓您隨時隨地都能立即開始整髮。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      180°C 專業的造型溫度打造水亮美髮

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      折疊式握把，攜帶方便

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      輕巧設計，操作簡單

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      國際電壓全世界皆適用

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      快速加熱：30 秒內即可使用

      不必再等待造型器加熱。開啟電源，立即造型。

      耐熱收納袋

      耐熱收納袋是隨身造型的理想選擇。無需等待造型器冷卻，即可使用隨附的耐熱收納袋收納。

      方便的口袋鏡

      檢查您的秀髮造型，隨時保持完美。

      技術規格

      • 技術規格

        產品尺寸 (不含配件)
        300 (長) x 45 (寬) x 50 (高) mm
        電壓
        ~100-240 V
        電線長度
        1.8 m
        顏色/表面
        彩盒尺寸
        225 (200) (長) x 70 (62) (寬) x 240 (高) mm
        內附產品淨重標示
        400 g
        彩盒容量
        3490 cm³
        F-box 重量 (含產品)
        590 g
        美髮造型梳外殼材質
        PET
        整髮器瓦數
        17 V
        DC 頻率 (整髮器)
        50/60 Hz

      • 貨板

        夾層數量
        7
        數量
        280
        貨板尺寸
        1200 x 800 mm
        每層外箱數量
        5

      • 物流資訊

        EAN F-box
        外箱中的彩盒數量
        8
        產地
        中國

      • 維修資料

        CTV 代碼
        8844-625-00
        替換

      • 技術規格

        修容刀電壓
        1.5 DC V
        修容刀瓦數
        0.45 W

      • 外箱重量與尺寸

        尺寸
        466 (長) x 313 (寬) x 258 (高) mm
        重量
        5100 g

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