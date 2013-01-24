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讓秀髮閃閃動人！
讓您展現秀髮的自然光澤。使用飛利浦 SalonStraight Active Ion 進行整髮，讓您的秀髮光采亮澤。具備負離子護髮功能、陶瓷面板，以及專業整髮溫度，為您打造亮麗秀髮。 查看所有優點
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陶瓷表層極致光滑、堅固耐用，是整髮面板的絕佳材質。陶瓷面板能在頭髮間輕鬆滑動，給您完美的水亮秀髮。
專業高溫能讓您變換秀髮造型，讓您完美有型，彷彿出自專業沙龍之手。
先進的飛利浦 EHD+ 均勻導熱科技能讓造型器即使處於高溫狀態，也保持均勻加熱。不產生傷害髮質的熱點，給您加倍護髮效果，讓秀髮健康亮麗。
負離子護髮功能讓您的秀髮立即光澤亮麗。負離子功能可消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮閃閃動人、滑順、不毛躁。
此款寬型直髮器面板是專為豐盈髮量與長髮所設計。加寬設計可讓您一次拉直更多髮絲，減少花費的時間。
實用的可旋轉式電線技術可旋轉電線，避免電線糾結。
直髮造型器具有簡易閉合鎖功能。彈蓋式閉合鎖位於直髮造型器底部，方便您快速收納，並可避免直髮造型器意外損壞。
技術規格
維修資料
髮型