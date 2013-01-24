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直髮器

HP4638/00
  • 讓秀髮閃閃動人！ 讓秀髮閃閃動人！ 讓秀髮閃閃動人！
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    直髮器

    HP4638/00

    讓秀髮閃閃動人！

    讓您展現秀髮的自然光澤。使用飛利浦 SalonStraight Active Ion 進行整髮，讓您的秀髮光采亮澤。具備負離子護髮功能、陶瓷面板，以及專業整髮溫度，為您打造亮麗秀髮。 查看所有優點

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      電源開關指示燈

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      1.8 公尺電源線

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      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        110-127/220-240  V
        電線長度
        1.8  m
        美髮造型梳外殼材質
        PET
        顏色/表面
        黑色
        電源
        29-32  W

      • 維修資料

        替換

      • 髮型

        目前髮型
        • 直髮
        • 捲髮
        • 波浪
        效果
        直髮
        脆弱髮質
        髮長
        髮量
        • 濃密
        • 稀疏

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