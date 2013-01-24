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SalonStraight Want2Move

直髮器

HP4646/00
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    SalonStraight Want2Move 直髮器

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    隨時創造專業整髮效果

    此直髮器為忙碌的女性提供沙龍級的美髮效果。SalonStraight Want2Move 整髮器可折疊，且只需 30 秒加熱時間，讓您隨時隨地都能立即開始整髮。

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      180°C 專業的造型溫度打造水亮美髮

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      折疊式握把，攜帶方便

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      國際電壓全世界皆適用

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      快速加熱：30 秒內即可使用

      不必再等待造型器加熱。開啟電源，立即造型。

      耐熱收納袋

      耐熱收納袋是隨身造型的理想選擇。無需等待造型器冷卻，即可使用隨附的耐熱收納袋收納。

      技術規格

      • 技術規格

        外殼材質
        PET
        電線長度
        1.8  m
        顏色/表面
        冰銀 + 葡萄紫
        電壓
        110-240 V，50/60 Hz

      • 彩盒重量與尺寸

        產品尺寸 (不含配件)
        300 (長) x 45 (寬) x 50 (高)  mm
        內附產品淨重標示
        348  g
        彩盒尺寸
        225(200) (長) x 70(62) (寬) x 240 (高)  mm
        彩盒容量
        3490  cm³
        F-box 重量 (含產品)
        560  g

      • 貨板

        貨板尺寸
        1200 x 800  mm
        貨板數量
        280  件
        夾層數量
        7
        每層外箱數量
        5

      • 外箱重量與尺寸

        外箱尺寸
        466 (長) x 313 (寬) x 258 (高)  mm
        外箱容量
        40479  cm³
        外箱重量
        5100  g
        外箱中的彩盒數量
        8

      • 物流資料

        CTV 代碼
        8844-646-00
        EAN F-box
        8710103204329
        外箱 EAN
        8710103204336
        產地
        中國

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