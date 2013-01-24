陶瓷電氣石面板讓您的頭髮閃亮不毛躁

電氣石是一種能釋放出負離子的珍貴石材。這項知識被運用來改良整髮面板。這款特別開發的面板利用陶瓷和電氣石的獨特特性，將熱度均勻傳導至面板表面，可在秀髮上流暢使用，創造閃耀動人的效果。使用陶瓷電氣石面板造型，創造滑順、不毛躁的水亮秀髮。