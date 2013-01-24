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數位可調式溫度設定讓您輕鬆使用數位顯示器快速選擇所需功能或調整造型溫度。本功能能讓您針對特殊髮質或需求選擇適合溫度，按下按鈕即可塑造完美造型。
先進的飛利浦 EHD+ 均勻導熱科技能讓造型器即使處於高溫狀態，也保持均勻加熱。不產生傷害髮質的熱點，給您加倍護髮效果，讓秀髮健康亮麗。
橡膠掛環位於握把底座，提供額外收納選擇，居家使用或出外造型都非常方便。
實用的可旋轉式電線技術可旋轉電線，避免電線糾結。
直髮造型器具有簡易閉合鎖功能。彈蓋式閉合鎖位於直髮造型器底部，方便您快速收納，並可避免直髮造型器意外損壞。
就緒指示燈顯示造型器何時達到適合溫度，讓您即時明瞭開始造型的時間。
部分整髮器和電捲棒具有自動斷電功能。此功能設計讓您完全放心。本產品會在您擱置後 60 分鐘自動關閉電源。
專業高溫能讓您變換秀髮造型，讓您完美有型，彷彿出自專業沙龍之手。
電氣石是一種能釋放出負離子的珍貴石材。這項知識被運用來改良整髮面板。這款特別開發的面板利用陶瓷和電氣石的獨特特性，將熱度均勻傳導至面板表面，可在秀髮上流暢使用，創造閃耀動人的效果。使用陶瓷電氣石面板造型，創造滑順、不毛躁的水亮秀髮。
不必再等待造型器加熱。開啟電源，立即造型。
耐熱收納袋是隨身造型的理想選擇。無需等待造型器冷卻，即可使用隨附的耐熱收納袋收納。