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SalonStraight Pro

直髮器

HP4669/00
  • 瞬間造型，造型持久一整天 瞬間造型，造型持久一整天 瞬間造型，造型持久一整天
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    SalonStraight Pro 直髮器

    HP4669/00

    瞬間造型，造型持久一整天

    現在，您可以同時使用 215°C 的專業整髮溫度、超平滑的陶瓷電氣石面板，以及均勻加熱技術，創造出優異持久的直順造型。 查看所有優點

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      數位可調式溫度設定讓您輕鬆使用數位顯示器快速選擇所需功能或調整造型溫度。本功能能讓您針對特殊髮質或需求選擇適合溫度，按下按鈕即可塑造完美造型。

      EHD+ 均勻導熱科技能給秀髮加倍呵護、加倍閃耀

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      先進的飛利浦 EHD+ 均勻導熱科技能讓造型器即使處於高溫狀態，也保持均勻加熱。不產生傷害髮質的熱點，給您加倍護髮效果，讓秀髮健康亮麗。

      簡易收納掛環，方便收納

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      可旋轉式電源線避免電線糾結

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      實用的可旋轉式電線技術可旋轉電線，避免電線糾結。

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      加熱完成指示燈

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      就緒指示燈顯示造型器何時達到適合溫度，讓您即時明瞭開始造型的時間。

      60 分鐘後自動斷電

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      部分整髮器和電捲棒具有自動斷電功能。此功能設計讓您完全放心。本產品會在您擱置後 60 分鐘自動關閉電源。

      國際電壓全世界皆適用

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      1.8 公尺電源線

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      215°C 專業高溫創造沙龍級完美造型

      專業高溫能讓您變換秀髮造型，讓您完美有型，彷彿出自專業沙龍之手。

      陶瓷電氣石面板讓您的頭髮閃亮不毛躁

      電氣石是一種能釋放出負離子的珍貴石材。這項知識被運用來改良整髮面板。這款特別開發的面板利用陶瓷和電氣石的獨特特性，將熱度均勻傳導至面板表面，可在秀髮上流暢使用，創造閃耀動人的效果。使用陶瓷電氣石面板造型，創造滑順、不毛躁的水亮秀髮。

      快速加熱：30 秒內即可使用

      不必再等待造型器加熱。開啟電源，立即造型。

      耐熱收納袋

      耐熱收納袋是隨身造型的理想選擇。無需等待造型器冷卻，即可使用隨附的耐熱收納袋收納。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        220-240  V
        最高溫度
        215  °C

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