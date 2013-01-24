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此美髮造型梳採用 1000W 加熱器，可創造最佳的風量和溫和吹整效能。
負離子護髮功能具有防靜電效果。負離子可消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮閃閃動人、滑順、不毛躁。
這款簡單易用的美髮造型梳同時具備造型梳和捲髮器功能。按下按鈕刷毛即縮回造型梳，因此您可以輕鬆使用捲髮器繞出髮絲，創造出美麗富彈性的捲髮。
加溫梳具有 38 公釐的超寬直徑，搭配寬廣的機身更是創造滑順直髮和波浪造型的完美造型工具。
造型梳中的天然毛髮可輕柔撫平頭髮毛鱗片，讓您的秀髮更添閃耀光澤。
集中出風口的運作原理是讓氣流通過出口時，集中在特定區域，因此可準確修整細部造型，非常適合吹整或定型使用。
您可以輕鬆調整所需的風速與溫度，打造完美的美髮效果。三種不同設定，可確保精確與適合的造型功能。
冷風設定是一種微加熱設定，可溫和吹整秀髮，將髮質損傷降到最低。此功能適用於所有髮質，對細柔、乾燥或受損髮質特別有效。在炎熱的夏季中，這是最完美的設定！
橡膠掛環位於握把底座，提供額外收納選擇，居家使用或出外造型都非常方便。
實用的可旋轉式電線技術可旋轉電線，避免電線糾結。
握把專為貼合手部握持而設計。防滑設計經專家測試，符合人體工學操作與沙龍級效能。
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