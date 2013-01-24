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美髮造型梳

HP4674/00
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  • 天天都能擺脫毛躁，使髮質有光澤，造型更完美 天天都能擺脫毛躁，使髮質有光澤，造型更完美 天天都能擺脫毛躁，使髮質有光澤，造型更完美
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    美髮造型梳

    HP4674/00
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    天天都能擺脫毛躁，使髮質有光澤，造型更完美

    讓您每天都能擁有柔順光澤的秀髮。SalonAirstylist Ion 1000W 結合了負離子技術、四種造型附件，以及專業吹整電力，讓您告別毛躁 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      沙龍級負離子造型梳

      • 1000W
      • 陶瓷
      • 4 件組
      1000W 的專業級效能

      1000W 的專業級效能

      此美髮造型梳採用 1000W 加熱器，可創造最佳的風量和溫和吹整效能。

      負離子護髮功能讓秀髮光澤不毛躁

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      負離子護髮功能具有防靜電效果。負離子可消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮閃閃動人、滑順、不毛躁。

      伸縮式造型梳可輕易完成捲髮效果

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      這款簡單易用的美髮造型梳同時具備造型梳和捲髮器功能。按下按鈕刷毛即縮回造型梳，因此您可以輕鬆使用捲髮器繞出髮絲，創造出美麗富彈性的捲髮。

      38 公釐加溫梳，平順您的秀髮

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      加溫梳具有 38 公釐的超寬直徑，搭配寬廣的機身更是創造滑順直髮和波浪造型的完美造型工具。

      自然造型梳可打造豐盈與更加光澤的秀髮

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      造型梳中的天然毛髮可輕柔撫平頭髮毛鱗片，讓您的秀髮更添閃耀光澤。

      集中出風口可集中風量

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      集中出風口的運作原理是讓氣流通過出口時，集中在特定區域，因此可準確修整細部造型，非常適合吹整或定型使用。

      三種不同設定，操控性更佳

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      您可以輕鬆調整所需的風速與溫度，打造完美的美髮效果。三種不同設定，可確保精確與適合的造型功能。

      冷風設定，溫和吹整

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      冷風設定是一種微加熱設定，可溫和吹整秀髮，將髮質損傷降到最低。此功能適用於所有髮質，對細柔、乾燥或受損髮質特別有效。在炎熱的夏季中，這是最完美的設定！

      簡易收納掛環，方便收納

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      橡膠掛環位於握把底座，提供額外收納選擇，居家使用或出外造型都非常方便。

      可旋轉式電源線避免電線糾結

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      實用的可旋轉式電線技術可旋轉電線，避免電線糾結。

      1.8 公尺電源線

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      人體工學握把，使用方便

      握把專為貼合手部握持而設計。防滑設計經專家測試，符合人體工學操作與沙龍級效能。

      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        1000  W
        電線長度
        1.8  m
        顏色/表面
        深藍色與金色

      • 特色

        陶瓷面板
        負離子護髮功能
        可旋轉式電源線
        設定
        3 段溫度/風速設定
        吊環

      • 附件

        噴嘴
        伸縮式造型梳
        自然造型梳

      • 髮型

        效果
        多種造型
        髮長
        髮量
        • 稀疏
        • 濃密

      • 客戶服務

        兩年保固

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