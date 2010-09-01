如果您想創造彈力豐盈的捲髮或自然波浪造型，則必須使用直徑較寬的電捲棒。38 公釐的電捲棒大小適中，可創造時尚大捲與波浪造型，是專業設計師的首選。
陶瓷電氣石塗層可將熱度均勻傳導至髮捲，創造閃耀動人的效果，讓您的捲髮毫不毛躁。
專業高溫能讓您變換秀髮造型，讓您完美有型，彷彿出自專業沙龍之手。
數位溫控設定讓您輕鬆使用數位顯示器快速選擇所需功能或調整造型溫度。本功能能讓您針對特殊需求與髮型選擇適合溫度，按下按鈕即可塑造完美造型。
捲髮器可快速加熱，60 秒內即可使用。
部分整髮器和電捲棒具有自動斷電功能。此功能設計讓您完全放心。本產品會在您擱置後 60 分鐘自動關閉電源。
造型器尖端由特殊隔熱材質製成，隔熱效果佳，造型時您可以安全握持，操作更容易。
採國際電壓設計，是您的旅遊良伴
捲髮器完成預熱且可開始使用時，溫度符號會停止閃爍。
安全立座能讓您在使用時安全擱置捲髮器。
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特色
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