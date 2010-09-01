搜尋關鍵字

1

捲髮器

HP4684/00
  • 創造彈力豐盈的捲髮和波浪造型 創造彈力豐盈的捲髮和波浪造型 創造彈力豐盈的捲髮和波浪造型
    -{discount-value}

    捲髮器

    HP4684/00

    創造彈力豐盈的捲髮和波浪造型

    創造捲髮造型。SalonCurl Pro 沙龍級溫控電捲棒的 38 公釐髮捲及陶瓷電氣石塗層，帶給您充滿彈性的捲髮與極致光澤質感 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$2,350.00

    捲髮器

    創造彈力豐盈的捲髮和波浪造型

    創造捲髮造型。SalonCurl Pro 沙龍級溫控電捲棒的 38 公釐髮捲及陶瓷電氣石塗層，帶給您充滿彈性的捲髮與極致光澤質感 查看所有優點

    創造彈力豐盈的捲髮和波浪造型

    創造捲髮造型。SalonCurl Pro 沙龍級溫控電捲棒的 38 公釐髮捲及陶瓷電氣石塗層，帶給您充滿彈性的捲髮與極致光澤質感 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$2,350.00

    捲髮器

    創造彈力豐盈的捲髮和波浪造型

    創造捲髮造型。SalonCurl Pro 沙龍級溫控電捲棒的 38 公釐髮捲及陶瓷電氣石塗層，帶給您充滿彈性的捲髮與極致光澤質感 查看所有優點

    類似產品

    See all 造型器

      創造彈力豐盈的捲髮和波浪造型

      SalonCurl Pro 沙龍級溫控電捲棒

      • 32 公釐髮捲
      • 210C 專業整髮溫度
      • 陶瓷面板
      • 自動斷電
      38 公釐電捲棒創造彈力豐盈的捲髮與自然波浪造型

      38 公釐電捲棒創造彈力豐盈的捲髮與自然波浪造型

      如果您想創造彈力豐盈的捲髮或自然波浪造型，則必須使用直徑較寬的電捲棒。38 公釐的電捲棒大小適中，可創造時尚大捲與波浪造型，是專業設計師的首選。

      陶瓷電氣石塗層給您健康閃耀的秀髮

      陶瓷電氣石塗層給您健康閃耀的秀髮

      陶瓷電氣石塗層可將熱度均勻傳導至髮捲，創造閃耀動人的效果，讓您的捲髮毫不毛躁。

      210°C 專業高溫創造沙龍級完美造型

      210°C 專業高溫創造沙龍級完美造型

      專業高溫能讓您變換秀髮造型，讓您完美有型，彷彿出自專業沙龍之手。

      數位溫控設定

      數位溫控設定

      數位溫控設定讓您輕鬆使用數位顯示器快速選擇所需功能或調整造型溫度。本功能能讓您針對特殊需求與髮型選擇適合溫度，按下按鈕即可塑造完美造型。

      快速加熱，60 秒內即可使用

      快速加熱，60 秒內即可使用

      捲髮器可快速加熱，60 秒內即可使用。

      60 分鐘後自動斷電

      60 分鐘後自動斷電

      部分整髮器和電捲棒具有自動斷電功能。此功能設計讓您完全放心。本產品會在您擱置後 60 分鐘自動關閉電源。

      防燙尖端讓您使用方便又安全

      防燙尖端讓您使用方便又安全

      造型器尖端由特殊隔熱材質製成，隔熱效果佳，造型時您可以安全握持，操作更容易。

      國際電壓

      國際電壓

      採國際電壓設計，是您的旅遊良伴

      1.8 公尺電源線

      1.8 公尺電源線

      液晶螢幕配置加熱完成指示燈

      捲髮器完成預熱且可開始使用時，溫度符號會停止閃爍。

      安全立座，便利操作

      安全立座能讓您在使用時安全擱置捲髮器。

      技術規格

      • 技術規格

        加熱時間
        60 秒
        機身直徑
        38 mm
        陶瓷面板
        電線長度
        1.8 m
        顏色/表面
        深藍色與金色
        最高溫度
        210 °C
        加熱器類型
        PTC 陶瓷加熱系統
        吊環
        溫度範圍
        數位設定

      • 特色

        使用指示燈
        防燙尖端
        可旋轉式電源線

      • 髮型

        效果
        柔捲與波浪造型
        髮量
        • 稀疏
        • 濃密
        髮長

      • 客戶服務

        兩年全球保固

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

          I understand

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。