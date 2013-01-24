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創意造型，持續呵護
想瞭解一共有幾種造型方式嗎？SalonMultistylist 8 合 1 整髮組擁有八種多功能陶瓷造型附件，可讓您創造出各種不同的造型，是您完美的選擇。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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創意造型，持續呵護
想瞭解一共有幾種造型方式嗎？SalonMultistylist 8 合 1 整髮組擁有八種多功能陶瓷造型附件，可讓您創造出各種不同的造型，是您完美的選擇。
陶瓷表層極致光滑、堅固耐用，是整髮面板的絕佳材質。陶瓷面板能在頭髮間輕鬆滑動，給您完美的水亮秀髮。
本配件可輕鬆套在捲髮器上，創造額外的豐盈髮量和俏麗波浪造型。
造型器尖端由特殊隔熱材質製成，隔熱效果佳，造型時您可以安全握持，操作更容易。
就緒指示燈顯示造型器何時達到適合溫度，讓您即時明瞭開始造型的時間。
本配件可讓您創造出時髦獨特的髮感。
陶瓷面板能在頭髮間輕鬆滑動，給您完美秀髮光澤。
只要順著捲度操作，即可創造出俏麗捲髮，美麗就是這麼簡單！
如果想創造小捲髮或細密的捲髮造型，您需要使用直徑較短的電捲棒。
如果想創造俏麗捲髮和波浪造型，您需要使用直徑較長的大型捲髮配件。
用髮夾將頭髮分束，讓您輕鬆造型秀髮。
耐熱收納袋是隨身造型的理想選擇。無需等待造型器冷卻，即可使用隨附的耐熱收納袋收納。
安全立座能讓您在使用時安全擱置捲髮器。
使用此高品質造型梳梳開糾結髮絲，並柔順頭髮毛鱗片，讓您的秀髮更加光澤柔亮。
技術規格
髮型
客戶服務