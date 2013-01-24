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SalonMultistylist

百變造型整髮組

HP4696/10
  • 創意造型，持續呵護 創意造型，持續呵護 創意造型，持續呵護
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    SalonMultistylist 百變造型整髮組

    HP4696/10

    創意造型，持續呵護

    想瞭解一共有幾種造型方式嗎？SalonMultistylist 8 合 1 整髮組擁有八種多功能陶瓷造型附件，可讓您創造出各種不同的造型，是您完美的選擇。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      陶瓷面板創造直順動人的水亮秀髮

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      陶瓷表層極致光滑、堅固耐用，是整髮面板的絕佳材質。陶瓷面板能在頭髮間輕鬆滑動，給您完美的水亮秀髮。

      造型梳可打造豐盈髮量和俏麗波浪造型

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      本配件可輕鬆套在捲髮器上，創造額外的豐盈髮量和俏麗波浪造型。

      防燙尖端讓您使用方便又安全

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      造型器尖端由特殊隔熱材質製成，隔熱效果佳，造型時您可以安全握持，操作更容易。

      加熱完成指示燈

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      就緒指示燈顯示造型器何時達到適合溫度，讓您即時明瞭開始造型的時間。

      一般捲髮器可創造極富質感的造型

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      本配件可讓您創造出時髦獨特的髮感。

      3 種造型：直髮、大捲髮與波浪造型

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      電源開關指示燈

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      直髮造型器配件能創造亮麗時尚美髮

      陶瓷面板能在頭髮間輕鬆滑動，給您完美秀髮光澤。

      螺旋造型器可創造俏麗捲髮造型

      只要順著捲度操作，即可創造出俏麗捲髮，美麗就是這麼簡單！

      小鬈捲髮器可創造一般捲髮與或是更細更密的捲髮造型

      如果想創造小捲髮或細密的捲髮造型，您需要使用直徑較短的電捲棒。

      大鬈捲髮器可創造大捲髮造型

      如果想創造俏麗捲髮和波浪造型，您需要使用直徑較長的大型捲髮配件。

      附贈髮夾，造型更容易

      用髮夾將頭髮分束，讓您輕鬆造型秀髮。

      耐熱收納袋

      耐熱收納袋是隨身造型的理想選擇。無需等待造型器冷卻，即可使用隨附的耐熱收納袋收納。

      安全立座，便利操作

      安全立座能讓您在使用時安全擱置捲髮器。

      附贈：直順秀髮專用造型梳

      使用此高品質造型梳梳開糾結髮絲，並柔順頭髮毛鱗片，讓您的秀髮更加光澤柔亮。

      技術規格

      • 技術規格

        電源
        25  W
        電壓
        100-240V  V
        顏色/表面
        藍色
        電線長度
        1.8  m
        外殼材質
        各式

      • 髮型

        目前髮型
        • 直髮
        • 波浪
        • 捲髮
        效果
        多種造型
        髮長
        髮量
        稀疏

      • 客戶服務

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