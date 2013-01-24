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EasyShine

負離子造型梳

HP4722/40
  • 梳整容易，立即亮麗 梳整容易，立即亮麗 梳整容易，立即亮麗
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    EasyShine 負離子造型梳

    HP4722/40

    梳整容易，立即亮麗

    全新飛利浦負離子造型梳讓您的秀髮隨時隨地柔順耀眼，享受最佳梳髮體驗。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$988.00

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      靜電無所不在，在乾燥環境中尤其嚴重，因此成為導致頭髮容易毛躁凌亂的主因。為幫您擺脫這個惱人問題，我們提供一個事半功倍的解決方案：負離子造型梳。其離子生成器會產生負離子，可中和靜電的正電荷，有助減少毛躁，使秀髮立即回復柔滑水亮。為改善頭髮上的離子擴散狀況，我們將離子生成器安置於靠近髮梳軟墊處，讓您在梳髮時可更有效地讓離子散佈於髮絲中。現在您的頭髮隨時隨地皆可保持整齊柔順！

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      方便清理的可拆式梳毛軟墊

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      以電池供電，可快速啟動

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      隨附於包裝組中的電池可讓產品快速啟動，美麗造型不必久等。

      人體工學設計提供更順手的操作體驗

      如果您在尋找髮梳手柄，我們可以告訴您：使用飛利浦負離子造型梳不需要手柄！飛利浦總是體貼您的需求，一體成型的人體工學彎弧外殼能夠完美契合女性手掌，確保絕佳操作體驗。

      設計小巧可愛，美容最佳小幫手

      體積輕巧的造型梳可裝入化妝包或小袋子，不僅便於隨身攜帶，還可隨時隨地使用。搶眼的外型、一體成型的外殼以及充滿女人味的可愛巧思，讓它不只是一把髮梳，更是性能優異的經典美容配件。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        1.5  V
        電池
        1 顆四號 (AAA) 電池

      • 特色

        梳毛軟墊
        • 可拆式
          可拆式
        • 可水洗

      • 配件

        附件
        1 顆四號 (AAA) 電池

      • 設計

        顏色
        白色與粉紅色
        圖形
        繽紛紫丁香
        LED 顏色
        白色
        產品尺寸
        12 (長) x 6.5 (寬) x 4 (高)  cm

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