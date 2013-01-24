負離子護髮創造滑順水亮秀髮

靜電無所不在，在乾燥環境中尤其嚴重，因此成為導致頭髮容易毛躁凌亂的主因。為幫您擺脫這個惱人問題，我們提供一個事半功倍的解決方案：負離子造型梳。其離子生成器會產生負離子，可中和靜電的正電荷，有助減少毛躁，使秀髮立即回復柔滑水亮。為改善頭髮上的離子擴散狀況，我們將離子生成器安置於靠近髮梳軟墊處，讓您在梳髮時可更有效地讓離子散佈於髮絲中。現在您的頭髮隨時隨地皆可保持整齊柔順！