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經最佳化設計的梳毛軟墊可使梳髮力道均勻分配，並自然緊貼頭部輪廓，使用起來更加方便舒適。雖然體積小巧，梳髮體驗依然舒適不打折。如此一來，您便可隨時隨地輕鬆享受快速但極致紓壓的頭部按摩，同時讓秀髮水亮滑順。
靜電無所不在，在乾燥環境中尤其嚴重，因此成為導致頭髮容易毛躁凌亂的主因。為幫您擺脫這個惱人問題，我們提供一個事半功倍的解決方案：負離子造型梳。其離子生成器會產生負離子，可中和靜電的正電荷，有助減少毛躁，使秀髮立即回復柔滑水亮。為改善頭髮上的離子擴散狀況，我們將離子生成器安置於靠近髮梳軟墊處，讓您在梳髮時可更有效地讓離子散佈於髮絲中。現在您的頭髮隨時隨地皆可保持整齊柔順！
所有梳頭皆為無縫設計，可避免於使用時擦傷頭皮或捲入頭髮。獨特圓珠梳頭更可增加接觸面積，溫柔呵護脆弱的頭皮。
梳毛軟墊可輕易拆卸，方便您以清水定期清潔，保持梳毛乾淨無垢。
隨附於包裝組中的電池可讓產品快速啟動，美麗造型不必久等。
如果您在尋找髮梳手柄，我們可以告訴您：使用飛利浦負離子造型梳不需要手柄！飛利浦總是體貼您的需求，一體成型的人體工學彎弧外殼能夠完美契合女性手掌，確保絕佳操作體驗。
體積輕巧的造型梳可裝入化妝包或小袋子，不僅便於隨身攜帶，還可隨時隨地使用。搶眼的外型、一體成型的外殼以及充滿女人味的可愛巧思，讓它不只是一把髮梳，更是性能優異的經典美容配件。
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