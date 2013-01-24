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SalonDry Control

吹風機

HP4983/00
  • 能輕鬆創造理想效果的吹風機 能輕鬆創造理想效果的吹風機 能輕鬆創造理想效果的吹風機
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    SalonDry Control 吹風機

    HP4983/00

    能輕鬆創造理想效果的吹風機

    SalonDry Control 沙龍級溫控護髮能達到理想溫控效果。擁有 2100W 的專業吹整風力、負離子護髮及多項設定功能，讓您從吹整到塑型一路完美。 查看所有優點

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      Professional 2100W 創造沙龍級完美造型

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      輕鬆操控六種不同的風速與溫度設定

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      1.8 公尺電源線

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      超強力風速鍵無需提高溫度也能快速吹乾秀髮

      特殊超強力風速功能專為快速吹乾並保護秀髮而設計，無需提高溫度也能以超強風力吹整秀髮。

      可拆式進風閘口，方便清理

      本吹風機的進風閘口可加以拆卸清洗。請定期拆卸並清洗，以免積塵。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        220-240  V
        美髮造型梳外殼材質
        ABS
        電線長度
        2.0  m
        電源
        2100  W

      • 貨板

        數量
        1200x800
        每層外箱數量
        3
        夾層數量
        7

      • 重量和尺寸

        內附產品淨重標示
        657  g
        彩盒尺寸
        310x120x240  mm
        F-box 重量 (含產品)
        1010  g
        外箱尺寸
        630x375x261  mm
        外箱重量
        6980  g
        外箱中的彩盒數量
        6

      • 維修資料

        替換

      • 物流資料

        12NC code
        88449830001
        EAN F-box
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        外箱 EAN
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