搜尋關鍵字
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
豐盈造型蓬鬆烘罩能讓風流均勻分佈於髮絲，健康地吹乾秀髮、減少毛躁並提升髮量豐盈感，可增加頭髮高度並增加髮量，特別是頭頂和髮根部位，非常適合創造捲髮和豐盈彈性造型
2100W 專業級沙龍吹風機可創造強勁風流。風力與速度的搭配效果讓您更快更輕鬆吹整與造型秀髮。
您可以輕鬆調整所需的風速和溫度，打造完美的美髮造型。六種不同設定，可確保精確和量身打造的造型效果。
吹風機風力集中吹嘴的運作原理是讓氣流通過出口時，集中在特定區域，因此可準確修整細部造型，非常適合吹整或定型使用。
負離子護髮功能讓您的秀髮立即光澤亮麗。負離子功能可消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮閃閃動人、滑順、不毛躁。
瞬間冷風鍵是美髮造型梳必備的專業級功能，可提供強勁冷風，用於造型之後的修飾和定型。
特殊超強力風速功能專為快速吹乾並保護秀髮而設計，無需提高溫度也能以超強風力吹整秀髮。
本吹風機的進風閘口可加以拆卸清洗。請定期拆卸並清洗，以免積塵。
技術規格
貨板
重量和尺寸
維修資料
物流資料