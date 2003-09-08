搜尋關鍵字
精準鬢角刀
體貼入微的飛利浦精準修整刀，能讓您修整或刮除全身各部位的多餘毛髮。您可以用來修眉、刮除人中毛髮、修整比基尼線，或者任何您需要安全除毛的部位。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
精準鬢角刀
體貼入微的飛利浦精準修整刀，能讓您修整或刮除全身各部位的多餘毛髮。您可以用來修眉、刮除人中毛髮、修整比基尼線，或者任何您需要安全除毛的部位。
精準鬢角刀
體貼入微的飛利浦精準修整刀，能讓您修整或刮除全身各部位的多餘毛髮。您可以用來修眉、刮除人中毛髮、修整比基尼線，或者任何您需要安全除毛的部位。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
精準鬢角刀
體貼入微的飛利浦精準修整刀，能讓您修整或刮除全身各部位的多餘毛髮。您可以用來修眉、刮除人中毛髮、修整比基尼線，或者任何您需要安全除毛的部位。
小巧的修整配件利於進行精準修整。
使用一般修整刀頭，針對容易處理的部位，快速安全地去除毛髮。
收納方便，隨時隨地都可輕鬆使用。
梳具配件組幫助您精確且溫和地修整比基尼線等部位。
技術規格
彩盒重量與尺寸
外箱重量與尺寸
物流資訊
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。