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精準鬢角刀

HP6390/00
  • 精準鬢角刀 精準鬢角刀 精準鬢角刀
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    精準鬢角刀

    HP6390/00

    精準鬢角刀

    體貼入微的飛利浦精準修整刀，能讓您修整或刮除全身各部位的多餘毛髮。您可以用來修眉、刮除人中毛髮、修整比基尼線，或者任何您需要安全除毛的部位。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    精準鬢角刀

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      技術規格

      • 技術規格

        刀網
        鍍鎳
        刀網材質
        鍍鎳
        保護齒數量
        35
        夾輪數量
        29
        外殼材質
        ABS
        電源
        1 個 AAA 鹼性電池 (未隨附)
        顏色
        紫紅色
        電壓
        1.5 V 直流電
        馬達
        直流電馬達
        精準修整刀重量
        18.3  g

      • 彩盒重量與尺寸

        尺寸
        206 X 98 X 50  mm
        重量
        148  g

      • 外箱重量與尺寸

        尺寸
        310 X 210 X 230  mm
        重量
        2000  g
        每個外箱中的數量
        12  件

      • 物流資訊

        CTV 代碼
        8846 390 01000
        每層外箱數量 (EU)
        12
        每層外箱數量 (GB)
        15
        夾層數量 (EU)
        8
        夾層數量 (GB)
        8
        貨板數量 (EU)
        96 外箱  件
        貨板數量 (GB)
        128 外箱  件
        貨板尺寸 (EU)
        1200 x 800 x 1984  mm
        貨板尺寸 (GB)
        1200 x 1000 x 1984  mm

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