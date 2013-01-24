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Satinelle Soft
這款全新小巧的 Satinelle Soft 美體刀具備轉動式按摩系統設計，可放鬆您的肌膚並減輕除毛時的不適感。可拆卸式設計，清洗容易。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Satinelle Soft
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Satinelle Soft
這款全新小巧的 Satinelle Soft 美體刀具備轉動式按摩系統設計，可放鬆您的肌膚並減輕除毛時的不適感。可拆卸式設計，清洗容易。
轉動式按摩設計可讓您放鬆肌膚並減輕除毛的不適感。可拆卸式設計，清洗容易。
獨特的飛利浦拔毛系統能徹底根除毛髮，使肌膚維持光滑且不留黑頭的觸感，效果長達數週。再長回的毛髮會變得又柔又細。
本吹風機隨附旅行收納袋，方便外出使用。時尚收納袋的設計可收藏吹風機與配件，並提供保護以防止損壞。
Satinelle Massage 附有可在淋浴時使用的去角質沐浴球，您可在刮除腿毛前使用。定期使用可讓您的雙腿如絲綢般光滑，除了讓您的肌膚光滑細緻外，並可防止毛髮在皮膚下生長 (毛髮內生)。
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