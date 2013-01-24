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Satinelle

美體刀

HP6409/03
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle 美體刀

    HP6409/03

    Satinelle Soft

    這款全新小巧的 Satinelle Soft 美體刀具備轉動式按摩系統設計，可放鬆您的肌膚並減輕除毛時的不適感。可拆卸式設計，清洗容易。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Satinelle 美體刀

    Satinelle Soft

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    Satinelle Soft

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      獨特的飛利浦拔毛系統

      獨特的飛利浦拔毛系統

      獨特的飛利浦拔毛系統能徹底根除毛髮，使肌膚維持光滑且不留黑頭的觸感，效果長達數週。再長回的毛髮會變得又柔又細。

      附加刮毛刀頭

      附加刮毛刀頭

      內含旅行收納袋

      本吹風機隨附旅行收納袋，方便外出使用。時尚收納袋的設計可收藏吹風機與配件，並提供保護以防止損壞。

      去角質沐浴球可防止毛髮內生

      Satinelle Massage 附有可在淋浴時使用的去角質沐浴球，您可在刮除腿毛前使用。定期使用可讓您的雙腿如絲綢般光滑，除了讓您的肌膚光滑細緻外，並可防止毛髮在皮膚下生長 (毛髮內生)。

      技術規格

      • 物流資訊

        貨板數量 (EU)
        60  件
        貨板數量 (GB)
        75  件
        貨板尺寸 (EU)
        113.3 x 120 x 80  cm
        貨板尺寸 (GB)
        113.3 x 120 x 100  cm

      • 配件

        敏感部位保護蓋
        專為敏感身體部位設計
        可拆式刀頭
        舒適的除毛體驗
        去角質沐浴球
        防止毛髮內生
        清潔刷
        方便清理
        豪華收納袋
        收藏簡單，攜帶方便

      • 特色

        轉動式按摩系統
        金屬拔毛系統
        2 段速設定

      • 技術規格

        電源
        AC (插電)
        電壓
        馬達
        DC-Motor 14V
        耗電量
        3  W
        夾輪數
        21
        滾輪上的最佳除毛施力點
        20
        拉力/秒，速度 1
        600
        拉力/秒，速度 2
        733
        RPM，速度 1
        1800 轉/分鐘
        RPM，速度 2
        2200 轉/分鐘

      • 重量和尺寸

        彩盒尺寸
        232 x 175 x 75 (高 x 寬 x 深)  mm
        彩盒重量
        679.8  g
        外箱尺寸
        247 x 200 x 400 (高 x 寬 x 深)  mm
        外箱重量
        3633  g
        每個外箱中的數量
        5  件

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