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超級溫和、超級快速
含潤滑冷凝體及按摩功能的得體刀
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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除毛時提供冰鎮效果並舒緩肌膚。
獨特的陶瓷材質和符合人體工學的弧形刀頭設計，讓除毛速度*增加 20%。*此數據是與飛利浦 Satin Ice 比較。
減輕除毛過程的不適感，讓您更為舒適。
Satinelle Massage 附有可在淋浴時使用的去角質沐浴球，您可在刮除腿毛前使用。定期使用可讓您的雙腿如絲綢般光滑，除了讓您的肌膚光滑細緻外，並可防止毛髮在皮膚下生長 (毛髮內生)。
此款創新的新型軟膠觸感材質，為舒適握感及容易操作的最佳選擇。相較於一般柔軟觸感的材質，這種軟膠材質放置於架上時較不易沾染灰塵。
特色
配件
彩盒重量與尺寸
外箱重量與尺寸
產地
技術規格
物流資料