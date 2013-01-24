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Satinelle

得體刀

HP6482/00
  • 超級溫和、超級快速 超級溫和、超級快速 超級溫和、超級快速
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    Satinelle 得體刀

    HP6482/00

    超級溫和、超級快速

    含潤滑冷凝體及按摩功能的得體刀

    Satinelle 得體刀

    超級溫和、超級快速

    含潤滑冷凝體及按摩功能的得體刀

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      流線設計的冷凝體

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      除毛時提供冰鎮效果並舒緩肌膚。

      陶瓷夾輪除毛系統

      獨特的陶瓷材質和符合人體工學的弧形刀頭設計，讓除毛速度*增加 20%。*此數據是與飛利浦 Satin Ice 比較。

      主動按摩齒設計

      減輕除毛過程的不適感，讓您更為舒適。

      去角質沐浴球可防止毛髮內生

      Satinelle Massage 附有可在淋浴時使用的去角質沐浴球，您可在刮除腿毛前使用。定期使用可讓您的雙腿如絲綢般光滑，除了讓您的肌膚光滑細緻外，並可防止毛髮在皮膚下生長 (毛髮內生)。

      觸感柔軟的軟膠握柄

      此款創新的新型軟膠觸感材質，為舒適握感及容易操作的最佳選擇。相較於一般柔軟觸感的材質，這種軟膠材質放置於架上時較不易沾染灰塵。

      技術規格

      • 特色

        流線設計的冷凝體
        陶瓷夾輪除毛系統
        主動震動按摩齒設計
        兩段速設定

      • 配件

        敏感區域保護蓋
        去角質沐浴球
        豪華收納袋
        清潔刷

      • 彩盒重量與尺寸

        彩盒尺寸
        235 x 174 x 95 (高 x 寬 x 深)  mm
        彩盒重量
        634  g

      • 外箱重量與尺寸

        外箱尺寸
        248 x 595 x 180 (高 x 寬 x 深)  mm
        外箱重量
        4085  g

      • 產地

        產地
        斯洛維尼亞

      • 技術規格

        電源
        電壓
        100-240  V
        馬達
        DC 12  V
        耗電量
        6  W
        夾輪數
        13
        夾輪上的除毛夾輪點
        24
        RPM
        速度 I：2200，速度 II：2700
        拉力/秒
        速度 I：880，速度 II：1080

      • 物流資料

        貨板尺寸 (EU)
        113,3 x 120 x 80 (高 x 寬 x 深)  cm
        貨板尺寸 (GB)
        113,3 x 120 x 100 (長 x 寬 x 深)  cm
        貨板數量 (EU)
        192 個 F-box
        貨板數量 (GB)
        240 個 F-box
        夾層數量
        4
        每個 A-box 中的 F-box 數量
        貨板重量 (EU)
        145,7  kg
        貨板重量 (GB)
        178,4  kg

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