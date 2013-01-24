去角質沐浴球可防止毛髮內生

Satinelle Massage 附有可在淋浴時使用的去角質沐浴球，您可在刮除腿毛前使用。定期使用可讓您的雙腿如絲綢般光滑，除了讓您的肌膚光滑細緻外，並可防止毛髮在皮膚下生長 (毛髮內生)。