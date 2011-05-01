迅速清潔除毛，效果長達數週
SatinPerfect 的超寬刀頭和特殊材質陶瓷夾輪，一次拔除更多毛髮，給您極致的除毛體驗！您能抗拒長達四週的持久滑順效果嗎？迅速重現潔淨光滑的肌膚，效果長達數週！ 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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超寬除毛刀頭一次可拔除更多毛髮，迅速除毛，而且效果更光滑持久
內建光學燈可清楚顯示細微毛髮
可滑動的效能護蓋可使美體刀保持在最佳角度，讓您獲得極佳的除毛效果
敏感部位專用的解決方案。纖薄、輕柔的迷你美體刀，適合用於身體敏感部位，旅行外出時使用。
獨特的除毛與震動系統運用輕微的震動提起毛髮，使其更容易拔除
本美體刀具備水洗式除毛刀頭。刀頭可拆除並於流動清水下沖洗清潔，確保乾淨衛生
特殊材質陶瓷夾輪，可拔除最細微的毛髮
主動式輕柔震動按摩柔珠可提振並舒緩肌膚，讓除毛過程變成一種享受
珍貴且豪華的解決方案
舒適除毛
便利且衛生
技術資料
快速除毛，效果持久
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