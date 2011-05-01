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SatinPerfect

美體刀

HP6574/00
  • 迅速清潔除毛，效果長達數週 迅速清潔除毛，效果長達數週 迅速清潔除毛，效果長達數週
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    SatinPerfect 美體刀

    HP6574/00

    迅速清潔除毛，效果長達數週

    SatinPerfect 的超寬刀頭和特殊材質陶瓷夾輪，一次拔除更多毛髮，給您極致的除毛體驗！您能抗拒長達四週的持久滑順效果嗎？迅速重現潔淨光滑的肌膚，效果長達數週！ 查看所有優點

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    建議零售價格: NT$5,500.00

    SatinPerfect 美體刀

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      主動式輕柔震動按摩柔珠可提振並舒緩肌膚，讓除毛過程變成一種享受

      技術規格

      • 珍貴且豪華的解決方案

        無線迷你美體刀

      • 舒適除毛

        輕柔按摩系統
        兩段速設定

      • 便利且衛生

        水洗式除毛刀頭
        清潔刷
        精美收藏袋

      • 技術資料

        每分鐘拔取次數
        81,600
        顏色
        紫色
        滾輪上的最佳除毛施力點
        32
        每分鐘旋轉次數
        2550
        無線迷你美體刀
        主機 - 美體刀
        頻率
        50-60 Hz
        迷你美體刀電池
        2 枚三號 (AA) 電池
        電壓
        100-240 V
        瓦數
        16
        迷你美體刀使用時間
        60 minute(s)

      • 快速除毛，效果持久

        主動式除毛震動系統
        加寬刀頭
        美體貼面刀頭
        陶瓷材質夾輪
        不傷毛髮
        LED 燈
        除毛保護蓋
        壓力控制設計

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