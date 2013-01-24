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SatinPerfect

美體刀

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    SatinPerfect 美體刀

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    呈現光滑美肌

    配備無暇美肌系統的飛利浦 SatinPerfect 美體刀，連細小毛髮都能拔除，同時保護您的肌膚。乾濕兩用設計，讓您即便是淋浴時也可放心使用。產品隨附乾濕兩用精密美體刀、除毛刀頭與梳具和智慧型鑷子 查看所有優點

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    SatinPerfect 美體刀

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      技術規格

      • 特色

        2 段速設定

      • 配件

        清潔刷
        可拆式刀頭
        收納袋
        LED 燈

      • 舒適除毛

        無線

      • 使用簡單

        乾濕兩用

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        乾濕兩用精密美體刀

      • 技術規格

        滾輪上的最佳除毛施力點
        32
        夾輪數
        17
        拉力/秒，速度 1
        1173
        拉力/秒，速度 2
        1360
        電壓
        13400mA  V

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