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呈現光滑美肌
配備無暇美肌系統的飛利浦 SatinPerfect 美體刀，連細小毛髮都能拔除，同時保護您的肌膚。乾濕兩用設計，讓您即便是淋浴時也可放心使用。產品隨附乾濕兩用精密美體刀、除毛刀頭與梳具和智慧型鑷子 查看所有優點
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呈現光滑美肌
配備無暇美肌系統的飛利浦 SatinPerfect 美體刀，連細小毛髮都能拔除，同時保護您的肌膚。乾濕兩用設計，讓您即便是淋浴時也可放心使用。產品隨附乾濕兩用精密美體刀、除毛刀頭與梳具和智慧型鑷子 查看所有優點
此美體刀配備陶瓷材質夾輪，連最細小的毛髮都能溫和拔除
此美體刀的輕柔除毛夾輪無須拉扯肌膚便可拔除毛髮。
加寬型的美體刀頭一次即能拔除大量毛髮，只要幾分鐘您就能得到長效持久且光滑無比的除毛成果。
主動式毛髮拉提與按摩配件，可剃除細小、平貼在肌膚上的毛髮，同時舒緩肌膚
可拆式刀頭能完全貼合比基尼線與腋下肌膚曲線，讓您徹底順暢除毛。隨附修剪梳。
身體敏感部位專用的精準解決方案。
鑷子以優雅外盒包裝，同時配備照明燈與鏡子，是修眉的最佳選擇
特色
配件
舒適除毛
使用簡單
敏感部位解決方案
技術規格