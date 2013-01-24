呈現光滑美肌

配備無暇美肌系統的飛利浦 SatinPerfect 美體刀，連細小毛髮都能拔除，同時保護您的肌膚。乾濕兩用設計，讓您即便是淋浴時也可放心使用。產品隨附乾濕兩用精密美體刀、除毛刀頭與梳具和智慧型鑷子 查看所有優點