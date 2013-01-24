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1500W 專業級沙龍吹風機可創造強勁風流。風力與速度的搭配效果讓您更快更輕鬆吹整與造型秀髮。
此吹風機的設計精密且極具現代感。柔和流暢的外型和加長的比例巧妙地傳達女性特質，而精密的細部構造和高品質材質與表面處理都是產品優異效能的最佳保證。
護髮溫控能提供最佳的吹風溫度，防止秀髮過度受熱。風力依然強勁，但卻可讓秀髮備受呵護。
負離子護髮功能讓您的秀髮立即光澤亮麗。負離子功能可消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮閃閃動人、滑順、不毛躁。
您可以輕鬆調整所需的風速和溫度，打造完美的美髮造型。六種不同設定，可確保精確和量身打造的造型效果。
超薄的風力集中吹嘴可透過 11 公釐的吹嘴讓氣流集中，以針對特定區域進行精準造型。非常適合吹整或定型使用。
超強力風速鍵可加強風力，更快吹乾頭髮。
豐盈造型蓬鬆烘罩的獨特不對稱設計可順應頭型，使用起來更容易、也更為直覺。豐盈造型蓬鬆烘罩也能讓風流均勻分佈於髮絲，更健康地吹乾秀髮、提升髮量豐盈感並減少毛躁。為達最佳效果，請盡量使其靠近頭頂和髮根部位，讓豐盈造型蓬鬆烘罩質地細緻的梳齒創造彈力豐盈的捲髮造型。
瞬間冷風鍵是美髮造型梳必備的專業級功能，可提供強勁冷風，用於造型之後的修飾和定型。
電源線長達 1.8 公尺，非常方便使用。
橡膠掛環位於握把底座，提供額外收納選擇，居家使用或出外造型都非常方便。
技術規格
特色
客戶服務
重量與尺寸