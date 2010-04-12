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DryCare Advanced

吹風機

HP8251/00
  • 專家的秘密武器 專家的秘密武器 專家的秘密武器
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    DryCare Advanced 吹風機

    HP8251/00

    專家的秘密武器

    全新 SalonDry Pro 2300 經精心改良。此款飛利浦吹風機重量減輕 20%，風量增加 30% 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    DryCare Advanced 吹風機

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      陶瓷配件，讓秀髮更滑順

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      陶瓷配件發出紅外線熱力，可防止頭髮過乾，釋放適度的溫熱效果由內而外吹乾秀髮，可有效防止頭髮過乾，同時又不會減低吹整速度與功效。

      瞬間冷風鍵，快速定型，呵護秀髮

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      瞬間冷風鍵是美髮造型梳必備的專業級功能，可提供強勁冷風，用於造型之後的修飾和定型。

      豐盈造型蓬鬆烘罩可增加頭髮豐盈度，打造蓬鬆有彈性的捲髮造型

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      豐盈造型蓬鬆烘罩能讓風流均勻分佈於髮絲，健康地吹乾秀髮、減少毛躁並提升髮量豐盈感，可增加頭髮高度並增加髮量，特別是頭頂和髮根部位，非常適合創造捲髮和豐盈彈性造型

      簡易收納掛環，方便收納

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      橡膠掛環位於握把底座，提供額外收納選擇，居家使用或出外造型都非常方便。

      2.5 公尺電源線

      2.5 公尺電源線

      電線長度更長，使用更靈活，操控更方便，讓您隨心所欲，自在操作。

      風力集中吹嘴，可集中風量

      風力集中吹嘴，可集中風量

      風力集中吹嘴的運作原理是讓氣流通過出口時，集中在特定區域，因此可準確修整細部造型，非常適合吹整或定型使用。

      6 種不同的風速與溫度設定

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      負離子護髮功能讓秀髮滑順、有光澤、不毛躁

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      可拆式進風閘口，方便清理

      本吹風機的進風閘口可加以拆卸清洗。請定期拆卸並清洗，以免積塵。

      附贈：直順秀髮專用造型梳

      使用此高品質造型梳梳開糾結髮絲，並柔順頭髮毛鱗片，讓您的秀髮更加光澤柔亮。

      技術規格

      • 技術規格

        陶瓷面板
        電線長度
        2.5 m
        瓦數
        2300 W
        瞬間冷風鍵
        國際電壓
        吊環
        負離子護髮功能
        瓦數 (台灣)
        1500 W

      • 客戶服務

        兩年保固

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