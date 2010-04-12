Professional 2300W 塑造出完美的造型
陶瓷配件發出紅外線熱力，可防止頭髮過乾，釋放適度的溫熱效果由內而外吹乾秀髮，可有效防止頭髮過乾，同時又不會減低吹整速度與功效。
瞬間冷風鍵是美髮造型梳必備的專業級功能，可提供強勁冷風，用於造型之後的修飾和定型。
豐盈造型蓬鬆烘罩能讓風流均勻分佈於髮絲，健康地吹乾秀髮、減少毛躁並提升髮量豐盈感，可增加頭髮高度並增加髮量，特別是頭頂和髮根部位，非常適合創造捲髮和豐盈彈性造型
橡膠掛環位於握把底座，提供額外收納選擇，居家使用或出外造型都非常方便。
電線長度更長，使用更靈活，操控更方便，讓您隨心所欲，自在操作。
風力集中吹嘴的運作原理是讓氣流通過出口時，集中在特定區域，因此可準確修整細部造型，非常適合吹整或定型使用。
本吹風機的進風閘口可加以拆卸清洗。請定期拆卸並清洗，以免積塵。
使用此高品質造型梳梳開糾結髮絲，並柔順頭髮毛鱗片，讓您的秀髮更加光澤柔亮。
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