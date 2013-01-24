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直髮器

HP8290/00
  • 直髮、捲髮與護髮 直髮、捲髮與護髮 直髮、捲髮與護髮
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    直髮器

    HP8290/00

    直髮、捲髮與護髮

    使用 SalonStraight & Curl 打造直髮、波浪或捲髮造型。這款多功能的單機陶瓷直髮器與捲髮器能以 220°C 溫和且專業的整髮溫度操作，具備可調式數位設定。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$3,500.00
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      技術規格

      • 技術規格

        加熱時間
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        電線長度
        1.8  m
        最高溫度
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      • 髮型

        效果
        • 多種造型
        • 直髮
        髮長
        髮量
        • 稀疏
        • 濃密

      • 特色

        可旋轉式電源線
        陶瓷面板
        吊環

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