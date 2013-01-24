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直髮、捲髮與護髮
使用 SalonStraight & Curl 打造直髮、波浪或捲髮造型。這款多功能的單機陶瓷直髮器與捲髮器能以 220°C 溫和且專業的整髮溫度操作，具備可調式數位設定。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
直髮、捲髮與護髮
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直髮、捲髮與護髮
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專業高溫能讓您變換秀髮造型，讓您完美有型，彷彿出自專業沙龍之手。
陶瓷表層極致光滑、堅固耐用，是整髮面板的絕佳材質。陶瓷面板能在頭髮間輕鬆滑動，給您完美的水亮秀髮。
先進的飛利浦 EHD+ 均勻導熱科技能讓造型器即使處於高溫狀態，也保持均勻加熱。不產生傷害髮質的熱點，給您加倍護髮效果，讓秀髮健康亮麗。
直髮器可快速加熱，60 秒內即可使用
部分整髮器和電捲棒具有自動斷電功能。此功能設計讓您完全放心。本產品會在您擱置後 60 分鐘自動關閉電源。
實用的可旋轉式電線技術可旋轉電線，避免電線糾結。
數位可調式溫度設定，任何髮型皆能達到自然柔順的效果
採國際電壓設計，是您的旅遊良伴
陶瓷面板採用流暢圓滑邊緣，塑造各式捲度的彈性髮型輕鬆無比。只要將秀髮纏繞在圓滑邊緣，再依正常操作將直髮造型器往下拉即可。
獨特的冷卻保護功能是專為造型後立即冷卻頭髮而設計。讓您創造屬於自己的造型並擁有持久的捲度與波浪。