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ProCare Auto Curler

自動捲髮器

HPS940/00
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  • 專業級自動捲髮功能，打造亮麗造型 專業級自動捲髮功能，打造亮麗造型 專業級自動捲髮功能，打造亮麗造型
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    ProCare Auto Curler 自動捲髮器

    HPS940/00
    尋找產品支援

    專業級自動捲髮功能，打造亮麗造型

    飛利浦 ProCare 自動捲髮器有利於自動保持亮麗捲髮。專業級無刷馬達和鈦金屬陶瓷加熱髮捲能自動捲起秀髮、進行加熱，並捲出完美滿意造型。 查看所有優點

    ProCare Auto Curler 自動捲髮器

    專業級自動捲髮功能，打造亮麗造型

    飛利浦 ProCare 自動捲髮器有利於自動保持亮麗捲髮。專業級無刷馬達和鈦金屬陶瓷加熱髮捲能自動捲起秀髮、進行加熱，並捲出完美滿意造型。 查看所有優點

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      專業級自動捲髮功能，打造亮麗造型

      搭配無刷馬達與鈦金屬陶瓷髮捲

      • 鈦金屬陶瓷髮捲
      • 無刷馬達
      • 3 段熱度與 3 種定時設定
      • 沙龍級效果
      專業級自動捲髮功能，打造亮麗造型

      專業級自動捲髮功能，打造亮麗造型

      飛利浦 ProCare 自動捲髮器會自動把頭髮捲上加熱髮捲，捲出滿意的完美造型。

      鈦金屬陶瓷髮捲

      鈦金屬陶瓷髮捲

      專業級鈦金屬陶瓷髮捲可快速捲髮，以及創造出柔順動人的水亮秀髮。髮捲的鈦金屬陶瓷塗層結合優異的導熱效果與超平滑表面設計，當然能創造出完美捲髮。

      專業級無刷馬達

      專業級無刷馬達

      耐用的專業級無刷馬達可塑造出各個方向的捲髮。不論是要打造整齊向右或向左的完美捲髮，都能呈現完全對稱的造型。另外，也可以使用自動捲髮功能塑造出雙向混合的自然秀髮。

      針對不同髮質提供 3 段熱度與 3 種定時設定

      針對不同髮質提供 3 段熱度與 3 種定時設定

      3 種溫度設定 (170°C - 190°C- 210°C) 與 3 種定時設定 (12 秒 - 10 秒 - 8 秒)，不論何種髮型都能打造出蓬鬆捲髮及細密捲髮等優異效果。例如，高溫設定搭配較長的捲髮時間，就能讓捲髮更緊密 – 適合較豐厚的髮量。低溫設定搭配較短的捲髮時間，則適合需要特別呵護的髮質。

      快速加熱只要 30 秒

      快速加熱只要 30 秒

      高效能加熱器僅需 30 秒即可快速加熱。

      沙龍級長度 2.0 公尺旋轉式電線

      沙龍級長度 2.0 公尺旋轉式電線

      沙龍級 2.0 公尺電線確保使用更靈活，操控更方便。這款沙龍級電線讓您能隨時隨地自在操作飛利浦 ProCare 自動捲髮器，提供充分空間，利於做出想要的造型。

      3 種可調整捲髮方向

      3 種可調整捲髮方向

      3 種可調整捲髮方向 (左、右、自動) 為捲髮過程增添更多創意趣味。右捲髮、左捲髮 – 兩側捲髮完美對稱 – 或是以自動捲髮功能塑造出左右雙向混合的自然秀髮。

      輕鬆完成捲髮造型，即使後腦杓的部分也不例外

      飛利浦 ProCare 自動捲髮器的設計符合人體工學且具敏感度，可輕鬆塑造出完美一致的捲度，即使是後腦的頭髮也一樣。

      防熱造型

      全新進化的隔熱槽可確保造型時不會燒壞頭髮。聰明設計能把熱度控制在需要處理的頭髮上，其餘部位完全隔熱，因此與傳統捲髮器不同，使用時絕不會燙到手。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        110-240  V
        溫度設定
        210°C - 190°C - 170°C
        加熱時間
        < 30 秒
        電線長度
        2.0  m
        最高溫度
        210  °C
        馬達
        無刷馬達
        3 種捲髮方向
        右 - 輪替 - 左
        計時器設定
        8 秒 - 10 秒 - 12 秒

      • 客戶服務

        兩年全球保固

      • 特色

        可旋轉式電源線
        鈦金屬陶瓷塗層
        自動斷電
        60 分鐘後
        可捲髮嗶聲
        吊環

      • 配件

        機身清潔配件
        組合配件

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