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飛利浦 ProCare 自動捲髮器會自動把頭髮捲上加熱髮捲，捲出滿意的完美造型。
專業級鈦金屬陶瓷髮捲可快速捲髮，以及創造出柔順動人的水亮秀髮。髮捲的鈦金屬陶瓷塗層結合優異的導熱效果與超平滑表面設計，當然能創造出完美捲髮。
耐用的專業級無刷馬達可塑造出各個方向的捲髮。不論是要打造整齊向右或向左的完美捲髮，都能呈現完全對稱的造型。另外，也可以使用自動捲髮功能塑造出雙向混合的自然秀髮。
3 種溫度設定 (170°C - 190°C- 210°C) 與 3 種定時設定 (12 秒 - 10 秒 - 8 秒)，不論何種髮型都能打造出蓬鬆捲髮及細密捲髮等優異效果。例如，高溫設定搭配較長的捲髮時間，就能讓捲髮更緊密 – 適合較豐厚的髮量。低溫設定搭配較短的捲髮時間，則適合需要特別呵護的髮質。
高效能加熱器僅需 30 秒即可快速加熱。
沙龍級 2.0 公尺電線確保使用更靈活，操控更方便。這款沙龍級電線讓您能隨時隨地自在操作飛利浦 ProCare 自動捲髮器，提供充分空間，利於做出想要的造型。
3 種可調整捲髮方向 (左、右、自動) 為捲髮過程增添更多創意趣味。右捲髮、左捲髮 – 兩側捲髮完美對稱 – 或是以自動捲髮功能塑造出左右雙向混合的自然秀髮。
飛利浦 ProCare 自動捲髮器的設計符合人體工學且具敏感度，可輕鬆塑造出完美一致的捲度，即使是後腦的頭髮也一樣。
全新進化的隔熱槽可確保造型時不會燒壞頭髮。聰明設計能把熱度控制在需要處理的頭髮上，其餘部位完全隔熱，因此與傳統捲髮器不同，使用時絕不會燙到手。
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