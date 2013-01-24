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Jet Clean 清潔液

HQ200/03
  • 維持潔淨的刮鬍體驗 維持潔淨的刮鬍體驗 維持潔淨的刮鬍體驗
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    Jet Clean 清潔液

    HQ200/03

    維持潔淨的刮鬍體驗

    乾淨的電鬍刀能確保發揮最佳刮鬍效能。Jet Cleaning 全自動清潔系統搭配飛利浦 Jet Clean 清潔液 HQ200/03 使用，徹底清潔飛利浦電鬍刀刀頭。 查看所有優點

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      • 沁涼微風芳香
      可確保達到最佳刮鬍效果

      可確保達到最佳刮鬍效果

      Jet Clean Solution 清潔液提供最佳保養方式；清潔後刀頭的味道、外觀與效能維持如新。

      進行徹底清潔

      清潔後，飛利浦電鬍刀刀頭的味道、外觀與效能維持如新。

      技術規格

      • 配件

        Jet Clean Solution 清潔液

      • 保養

        耐用
        搭配 Jet Clean 裝置使用

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