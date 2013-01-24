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維持潔淨的刮鬍體驗
乾淨的電鬍刀能確保發揮最佳刮鬍效能。Jet Cleaning 全自動清潔系統搭配飛利浦 Jet Clean 清潔液 HQ200/03 使用，徹底清潔飛利浦電鬍刀刀頭。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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