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Shaver series 3000

電鬍刀

HQ7140/16
  • 舒適服貼 舒適服貼 舒適服貼
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    Shaver series 3000 電鬍刀

    HQ7140/16

    舒適服貼

    飛利浦 HQ7140 電鬍刀配備獨特 0 與 1 數位刀網。超薄刮鬍刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您一次清除短鬍渣，且電鬍刀可完全水洗。

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    Shaver series 3000 電鬍刀

    舒適服貼

    飛利浦 HQ7140 電鬍刀配備獨特 0 與 1 數位刀網。超薄刮鬍刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您一次清除短鬍渣，且電鬍刀可完全水洗。

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        • 0 與 1 數位刀網
        • 超級雙刀鋒設計技術
        立體貼面
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      • 使用簡單

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        • 電量已滿指示燈
        • 充電指示燈
        充電
        有線/無線
        充電
        八小時
        刮鬍時間
        10 天
        清潔
        可水洗

      • 配件

        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

      • 功率

        運作時間
        30  分

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