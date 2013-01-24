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舒適服貼
飛利浦 HQ7140 電鬍刀配備獨特 0 與 1 數位刀網。超薄刮鬍刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您一次清除短鬍渣，且電鬍刀可完全水洗。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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自動跟隨您的臉頸曲線調整刮鬍。
讓飛利浦電鬍刀的刀片緊貼您的皮膚，以徹底乾淨的刮除鬍鬚。
電鬍刀的雙刀鋒系統將鬍鬚提起後再刮除，可舒適深層刮鬍。
電鬍刀超薄刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您連短鬍渣都能一次清除。
廣角鬢角刀最適合修剪鬢角與髭鬍。
飛利浦電鬍刀具有極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。
刮鬍效能
使用簡單
配件
功率