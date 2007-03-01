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Shaver series 3000

電鬍刀

HQ7160/16
  • 舒適服貼 舒適服貼 舒適服貼
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    Shaver series 3000 電鬍刀

    HQ7160/16

    舒適服貼

    本電鬍刀配備獨特 0 與 1 數位刀網。超薄刮鬍刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您一次清除短鬍渣，且電鬍刀可完全水洗。

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    Shaver series 3000 電鬍刀

    舒適服貼

    本電鬍刀配備獨特 0 與 1 數位刀網。超薄刮鬍刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您一次清除短鬍渣，且電鬍刀可完全水洗。

    舒適服貼

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    Shaver series 3000 電鬍刀

    舒適服貼

    本電鬍刀配備獨特 0 與 1 數位刀網。超薄刮鬍刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您一次清除短鬍渣，且電鬍刀可完全水洗。

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      • 刮鬍效能

        修鬍系統
        • 0 與 1 數位刀網
        • 超級雙刀鋒設計技術
        立體貼面
        • Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統
        • 獨立浮動刀頭
        造型
        精準鬢角刀

      • 使用簡單

        顯示幕
        • 電量已滿指示燈
        • 充電指示燈
        充電
        • 有線/無線
        • 快速充電
        充電
        一小時
        刮鬍時間
        10 天
        清潔
        可水洗

      • 配件

        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

      • 電源

        運作時間
        30  分

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