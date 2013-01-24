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飛利浦 HQ912 電鬍刀
飛利浦可水洗雙刀頭電鬍刀結合獨立浮動刀頭，並採用飛利浦獨特 Reflex Action 3D 立體彈性貼面技術，能確保清新潔淨的刮鬍，展開成功的每一天。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
飛利浦 HQ912 電鬍刀
飛利浦可水洗雙刀頭電鬍刀結合獨立浮動刀頭，並採用飛利浦獨特 Reflex Action 3D 立體彈性貼面技術，能確保清新潔淨的刮鬍，展開成功的每一天。
飛利浦 HQ912 電鬍刀
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飛利浦 HQ912 電鬍刀
飛利浦可水洗雙刀頭電鬍刀結合獨立浮動刀頭，並採用飛利浦獨特 Reflex Action 3D 立體彈性貼面技術，能確保清新潔淨的刮鬍，展開成功的每一天。
獨立浮動刀頭可確保溫和舒適的皮膚接觸，而 Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統能自動調整貼合您臉部與頸部的曲線。
獨特雙刀鋒系統能將鬍鬚輕輕提起，再緊貼您的皮膚徹底刮鬍。
刀片在使用完後自動磨利，確保每次的刮鬍皆是乾淨徹底。
柔觸纖細手把上的橡膠握柄設計，能完美配合您的手感，讓操作更加自如。
飛利浦電鬍刀具有極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。
飛利浦 HQ912 的獨特雙刀鋒系統能將鬍鬚輕輕提起，再緊貼您的皮膚徹底刮鬍。
刮鬍效能
使用簡單
設計
配件
客戶服務
電鬍刀刀頭