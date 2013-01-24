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電鬍刀

HQ912
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    電鬍刀

    HQ912

    飛利浦 HQ912 電鬍刀

    飛利浦可水洗雙刀頭電鬍刀結合獨立浮動刀頭，並採用飛利浦獨特 Reflex Action 3D 立體彈性貼面技術，能確保清新潔淨的刮鬍，展開成功的每一天。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$2,800.00
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      清新潔淨的刮鬍，展開成功的每一天

      獨立浮動刀頭 + Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統

      獨立浮動刀頭 + Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統

      獨立浮動刀頭可確保溫和舒適的皮膚接觸，而 Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統能自動調整貼合您臉部與頸部的曲線。

      雙刀鋒設計

      雙刀鋒設計

      獨特雙刀鋒系統能將鬍鬚輕輕提起，再緊貼您的皮膚徹底刮鬍。

      自動磨利刀片

      自動磨利刀片

      刀片在使用完後自動磨利，確保每次的刮鬍皆是乾淨徹底。

      防滑手把

      防滑手把

      柔觸纖細手把上的橡膠握柄設計，能完美配合您的手感，讓操作更加自如。

      水洗式電鬍刀

      水洗式電鬍刀

      飛利浦電鬍刀具有極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。

      雙刀鋒設計

      飛利浦 HQ912 的獨特雙刀鋒系統能將鬍鬚輕輕提起，再緊貼您的皮膚徹底刮鬍。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        雙刀鋒設計技術
        立體貼面
        • Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統
        • 獨立浮動刀頭
        SkinComfort
        舒適刮鬍刀頭

      • 使用簡單

        顯示器
        充電指示燈
        充電
        刮鬍：僅限無線刮鬍
        充電
        八小時
        刮鬍時間
        30 分鐘
        清潔
        可水洗

      • 設計

        外觀質感
        塗漆

      • 配件

        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

      • 客戶服務

        更換式刀頭
        每兩年更換一次 HQ56

      • 電鬍刀刀頭

        雙刀鋒設計

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