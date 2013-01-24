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SmartTouch-XL

電鬍刀

HQ9160
  • 最好的電鬍刀，來自世界第一品牌 最好的電鬍刀，來自世界第一品牌 最好的電鬍刀，來自世界第一品牌
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    SmartTouch-XL 電鬍刀

    HQ9160

    最好的電鬍刀，來自世界第一品牌

    SmartTouch-XL 結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，提供徹底而舒適的刮鬍體驗，最適合追求完美的男士們。

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      徹底刮鬍，連最難刮的地方，也刮得乾乾淨淨

      360 度智慧貼面系統：刮鬍快速有效

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      要快速有效刮鬍，請將電鬍刀的三刀頭緊貼皮膚。

      極速三刀圈刀頭，快速深層刮鬍

      極速三刀圈刀頭，快速深層刮鬍

      三刀圈設計提供多了 50% 的刮鬍面積，刮鬍快速而服貼。*與標準旋轉式單刀圈電鬍刀頭比較。

      個人舒適控制系統可依您的膚質調整

      個人舒適控制系統可依您的膚質調整

      個人舒適控制系統讓刮鬍刀依您的膚質進行調整。選擇「一般」設定可快速刮鬍並舒適而乾淨地刮除鬍鬚。選擇「敏感」可在肌膚最舒服的情況下舒適而乾淨地刮除鬍鬚。

      0 與 1 數位刀網

      0 與 1 數位刀網

      電鬍刀超薄刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您連短鬍渣都能一次清除。

      超級雙刀鋒設計技術

      超級雙刀鋒設計技術

      電鬍刀的雙刀鋒系統將鬍鬚提起後再刮除，可舒適深層刮鬍。

      Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統

      Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統

      隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬍曲度，給您靈活而更平順的刮鬍體驗。

      獨立浮動刀頭

      獨立浮動刀頭

      讓飛利浦電鬍刀的刀片緊貼您的皮膚，以徹底乾淨的刮除鬍鬚。

      水洗式電鬍刀

      水洗式電鬍刀

      電鬍刀具有極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • 0 與 1 數位刀網
        • 超級雙刀鋒設計技術
        立體貼面
        • 360 度智慧貼面系統
        • Reflex Action 3D 立體彈性貼面系統
        • 獨立浮動刀頭
        造型
        精準鬢角刀

      • 使用簡單

        顯示器
        • 電量已滿指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        充電
        • 有線/無線
        • 快速充電
        充電
        一小時
        刮鬍時間
        10 天
        清潔
        • 可水洗
        • 清潔指示燈

      • 設計

        外觀質感
        • 塗漆
        • LED 顯示幕

      • 配件

        收納包
        軟袋
        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

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