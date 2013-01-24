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最好的電鬍刀，來自世界第一品牌
SmartTouch-XL 結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，提供徹底而舒適的刮鬍體驗，最適合追求完美的男士們。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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最好的電鬍刀，來自世界第一品牌
SmartTouch-XL 結合了先進的極速三刀圈刀頭與獨特的 360 度智慧貼面系統，提供徹底而舒適的刮鬍體驗，最適合追求完美的男士們。
要快速有效刮鬍，請將電鬍刀的三刀頭緊貼皮膚。
三刀圈設計提供多了 50% 的刮鬍面積，刮鬍快速而服貼。*與標準旋轉式單刀圈電鬍刀頭比較。
個人舒適控制系統讓刮鬍刀依您的膚質進行調整。選擇「一般」設定可快速刮鬍並舒適而乾淨地刮除鬍鬚。選擇「敏感」可在肌膚最舒服的情況下舒適而乾淨地刮除鬍鬚。
電鬍刀超薄刀頭內具 1 型刀網，可刮除長鬍鬚，專門設計的 0 型刀網讓您連短鬍渣都能一次清除。
電鬍刀的雙刀鋒系統將鬍鬚提起後再刮除，可舒適深層刮鬍。
隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬍曲度，給您靈活而更平順的刮鬍體驗。
讓飛利浦電鬍刀的刀片緊貼您的皮膚，以徹底乾淨的刮除鬍鬚。
電鬍刀具有極佳的防水性，可以在水龍頭下清洗。
刮鬍效能
使用簡單
設計
配件