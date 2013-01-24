主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Daily Collection

手持式攪拌器

HR1627/00
1 獲獎記錄
  • 更強的動力帶來更滑順的成品 更強的動力帶來更滑順的成品 更強的動力帶來更滑順的成品
    -{discount-value}

    Daily Collection 手持式攪拌器

    HR1627/00
    1 獲獎記錄

    更強的動力帶來更滑順的成品

    飛利浦手持式攪拌器結合 650 瓦功率、ProMix 攪拌技術和渦輪加速功能，可處理堅硬食材，製成滑順成品。搭配 XL 切碎機與打蛋器配件，還可切碎洋蔥及攪打奶油。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Daily Collection 手持式攪拌器

    更強的動力帶來更滑順的成品

    飛利浦手持式攪拌器結合 650 瓦功率、ProMix 攪拌技術和渦輪加速功能，可處理堅硬食材，製成滑順成品。搭配 XL 切碎機與打蛋器配件，還可切碎洋蔥及攪打奶油。 查看所有優點

    更強的動力帶來更滑順的成品

    飛利浦手持式攪拌器結合 650 瓦功率、ProMix 攪拌技術和渦輪加速功能，可處理堅硬食材，製成滑順成品。搭配 XL 切碎機與打蛋器配件，還可切碎洋蔥及攪打奶油。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Daily Collection 手持式攪拌器

    更強的動力帶來更滑順的成品

    飛利浦手持式攪拌器結合 650 瓦功率、ProMix 攪拌技術和渦輪加速功能，可處理堅硬食材，製成滑順成品。搭配 XL 切碎機與打蛋器配件，還可切碎洋蔥及攪打奶油。 查看所有優點

    類似產品

    See all 手持食物調理攪拌器

      更強的動力帶來更滑順的成品

      650 瓦 ProMix 手持式攪拌器搭載渦輪加速功能

      • 650 瓦，金屬攪拌棒
      • ProMix
      • 0.5 公升量杯，XL 切碎機，打蛋器
      • 2 段式速度 包括渦輪加速功能
      防濺潑功能的刀片設計採用特殊波浪造型

      防濺潑功能的刀片設計採用特殊波浪造型

      手持式攪拌器攪拌棒底部採用特殊波浪造型，保證攪拌無濺潑、不弄髒。

      打蛋器配件能用來攪打奶油、美乃滋等等

      打蛋器配件能用來攪打奶油、美乃滋等等

      飛利浦手持式攪拌器專屬配件打蛋器能用來打發奶油、美乃滋、鬆餅糊等。讓您的手持式攪拌器具備多樣可靈活運用的功能。

      XL 切碎機配件能用來剁碎大量食材

      XL 切碎機配件能用來剁碎大量食材

      使用飛利浦手持式攪拌器的 XL 切碎機配件 (1000 毫升)，瞬間即可剁碎大量肉類、香料、堅果、起司、巧克力及洋蔥。

      雙鍵鬆開系統，可輕鬆卸除攪拌棒

      雙鍵鬆開系統，可輕鬆卸除攪拌棒

      使用飛利浦手持式攪拌器的雙鍵鬆開系統，攪拌棒可以輕鬆取出，方便清理。

      理想的食物流動與攪拌效果

      理想的食物流動與攪拌效果

      與極富盛名的德國斯圖加特大學共同研發而成的飛利浦 ProMix 技術，為獨特先進的技術，採用特殊的三角形造型，讓食物可順暢流動，發揮最佳效能，帶來更快速一致的攪拌效果。

      0.5 公升手持式攪拌器量杯

      0.5 公升手持式攪拌器量杯

      使用 0.5L 公升量杯，您可以測量食譜的食材，也可快速混合清湯、食物泥和奶昔。

      強力馬達帶來最佳食物調理成果

      強力馬達帶來最佳食物調理成果

      650 瓦強力馬達，幾乎任何食材都可攪拌。

      渦輪加速按鈕專門處理最堅硬的食材

      渦輪加速按鈕專門處理最堅硬的食材

      使用飛利浦手持式攪拌器的渦輪加速功能，再堅硬的食材也可輕鬆攪拌。

      技術規格

      • 配件

        量杯
        0.5 公升
        切碎機
        XL 切碎機
        打蛋器

      • 設計規格

        顏色
        白色、黑色和紅色
        攪拌棒材質
        金屬
        外殼材質
        PP 和橡膠
        量杯材質
        SAN
        刀片材質
        不鏽鋼

      • 一般規格

        分離式轉軸
        配備雙鍵
        速度設定
        2 段式速度 (含渦輪加速)
        渦輪加速功能

      • 技術規格

        電線長度
        1.25  m
        頻率
        50/60  Hz
        電源
        650  W
        電壓
        220-240  V

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          獲獎記錄