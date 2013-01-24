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特強輸入功率使攪拌及打碎效果更加優越
擁有鋁合金表面的飛利浦 HR2094/00 果汁機配備 750 瓦輸入功率，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至攪碎冰粒，都變得輕鬆簡單。其多段式速度調控更可將所有材料進行攪拌、打碎及切割。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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特強輸入功率使攪拌及打碎效果更加優越
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可將刀片自壺身移除，清潔輕鬆有效率。
有了飛利浦果汁機，按下按鈕便能輕鬆碎冰。
透過獨特的控制鈕設定攪拌速度。
飛利浦果汁機經久耐用的超鋒利刀片，讓打碎及攪拌成果無可挑剔。
方便的濾網可除去渣籽，打出鮮純果汁。
果汁機具備特殊冰沙功能，能為您製作超美味冰沙。
配件
一般規格
技術規格
設計
外觀質感
客戶服務
永續性