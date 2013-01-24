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Aluminium Collection

果汁機

HR2094/00
3 獲獎記錄
  • 特強輸入功率使攪拌及打碎效果更加優越 特強輸入功率使攪拌及打碎效果更加優越 特強輸入功率使攪拌及打碎效果更加優越
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    Aluminium Collection 果汁機

    HR2094/00
    3 獲獎記錄

    特強輸入功率使攪拌及打碎效果更加優越

    擁有鋁合金表面的飛利浦 HR2094/00 果汁機配備 750 瓦輸入功率，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至攪碎冰粒，都變得輕鬆簡單。其多段式速度調控更可將所有材料進行攪拌、打碎及切割。 查看所有優點

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      750 瓦馬達搭配精準速度設定

      • 750 瓦
      • 2 公升玻璃壺
      • 配備濾網
      • 多段變速
      可拆式刀片組清潔方便

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      可將刀片自壺身移除，清潔輕鬆有效率。

      碎冰按鈕

      碎冰按鈕

      有了飛利浦果汁機，按下按鈕便能輕鬆碎冰。

      可調整速度控制的冷光式畫面顯示

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      透過獨特的控制鈕設定攪拌速度。

      經久耐用的鋸齒狀刀片

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      飛利浦果汁機經久耐用的超鋒利刀片，讓打碎及攪拌成果無可挑剔。

      濾網，可過濾出鮮純果汁

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      方便的濾網可除去渣籽，打出鮮純果汁。

      特殊冰沙功能

      果汁機具備特殊冰沙功能，能為您製作超美味冰沙。

      技術規格

      • 配件

        內附
        濾網

      • 一般規格

        產品功能
        • 內建電線收納
        • 防滑底部
        • 瞬間加速
        • 多段變速

      • 技術規格

        頻率
        50/60  Hz
        電源
        750  W
        電壓
        220-240  V
        果汁壺容量
        2  L
        電線長度
        1  m
        有效容量
        1.5  L

      • 設計

        顏色
        鈦金屬

      • 外觀質感

        刀片材質
        不鏽鋼
        果汁壺材質
        玻璃
        主體材質
        鋁合金

      • 客戶服務

        兩年全球保固

      • 永續性

        包裝
        > 90% 為再生材料
        使用手冊
        100% 再生紙

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