特強輸入功率使攪拌及打碎效果更加優越

擁有鋁合金表面的飛利浦 HR2094/00 果汁機配備 750 瓦輸入功率，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至攪碎冰粒，都變得輕鬆簡單。其多段式速度調控更可將所有材料進行攪拌、打碎及切割。 查看所有優點