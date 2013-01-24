最佳攪拌效果，不留細塊

採用 ProBlend 6 技術的飛利浦攪拌器具備 800 瓦功率的馬達，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至是攪碎冰粒，均相當輕鬆簡單。其多段式速度調控功能更可完美流暢地攪拌、打碎及切割所有材料。 查看所有優點