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Avance Collection

果汁機

HR2096/02
5 獲獎記錄
  • 最佳攪拌效果，不留細塊 最佳攪拌效果，不留細塊 最佳攪拌效果，不留細塊
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    Avance Collection 果汁機

    HR2096/02
    5 獲獎記錄

    最佳攪拌效果，不留細塊

    採用 ProBlend 6 技術的飛利浦攪拌器具備 800 瓦功率的馬達，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至是攪碎冰粒，均相當輕鬆簡單。其多段式速度調控功能更可完美流暢地攪拌、打碎及切割所有材料。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$2,688.00
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    最佳攪拌效果，不留細塊

    採用 ProBlend 6 技術的飛利浦攪拌器具備 800 瓦功率的馬達，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至是攪碎冰粒，均相當輕鬆簡單。其多段式速度調控功能更可完美流暢地攪拌、打碎及切割所有材料。 查看所有優點

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      最佳攪拌效果，不留細塊

      採用 ProBlend 6 技術，效能提升 50%*

      • 800 瓦
      • 2 公升玻璃壺
      • 附抹刀
      • ProBlend 6
      攪拌壺獨特的刀片設計，可有效混合食材

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      攪拌壺內採偏離中心的刀片位置設計，能以最有效的方式產生渦流並混合材料。

      800 瓦強力馬達

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      高品質玻璃壺，最大容量達 2 公升 (食物可達 1.5 公升)

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      可調整速度控制的冷光式畫面顯示

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      透過獨特的控制鈕設定攪拌速度。

      預設碎冰功能

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      馬達會執行預先設定的碎冰動作，按下按鈕便能輕鬆碎冰

      單鍵瞬間加速和冰沙按鈕

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      按下瞬間加速按鈕，您就能隨心所欲控制產品操作；按下冰沙按鈕則能製作極致美味的冰沙。

      抹刀可輕鬆混合材料

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      飛利浦果汁機的便利抹刀能在攪拌食材的同時，確保攪動安全性。

      除主機及刀片外皆可用洗碗機清洗。

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      除主機及刀片外，所有零件皆可用洗碗機清洗。

      ProBlend 6 星級刀片能有效地攪拌和切割材料

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      飛利浦果汁機採用創新的 ProBlend 6 技術，能以最有效的方式攪拌水果、切割蔬菜和打碎冰塊。

      可拆式刀片方便清理

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      技術規格

      • 一般規格

        速度設定數
        4
        產品功能
        • 電線收納
        • 防滑底部

      • 技術規格

        功率
        800  W
        電壓
        110  V
        頻率
        50/60  Hz
        果汁壺容量
        2  L
        壺的容量
        2  L
        電線長度
        1  m
        有效容量
        1.5  L

      • 設計

        顏色
        白金色

      • 外觀質感

        刀片材質
        不鏽鋼
        果汁壺材質
        玻璃
        主體材質
        鋁合金

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