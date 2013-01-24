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最佳攪拌效果，不留細塊
採用 ProBlend 6 技術的飛利浦攪拌器具備 800 瓦功率的馬達，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至是攪碎冰粒，均相當輕鬆簡單。其多段式速度調控功能更可完美流暢地攪拌、打碎及切割所有材料。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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最佳攪拌效果，不留細塊
採用 ProBlend 6 技術的飛利浦攪拌器具備 800 瓦功率的馬達，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至是攪碎冰粒，均相當輕鬆簡單。其多段式速度調控功能更可完美流暢地攪拌、打碎及切割所有材料。 查看所有優點
攪拌壺內採偏離中心的刀片位置設計，能以最有效的方式產生渦流並混合材料。
這款飛利浦攪拌器配備 800 瓦強力馬達，能有效地攪拌、混合和搗碎食材。
2 公升玻璃壺採用品質優良的高級防刮玻璃製成，冷熱食材皆適用。
透過獨特的控制鈕設定攪拌速度。
馬達會執行預先設定的碎冰動作，按下按鈕便能輕鬆碎冰
按下瞬間加速按鈕，您就能隨心所欲控制產品操作；按下冰沙按鈕則能製作極致美味的冰沙。
飛利浦果汁機的便利抹刀能在攪拌食材的同時，確保攪動安全性。
除主機及刀片外，所有零件皆可用洗碗機清洗。
飛利浦果汁機採用創新的 ProBlend 6 技術，能以最有效的方式攪拌水果、切割蔬菜和打碎冰塊。
一般規格
技術規格
設計
外觀質感