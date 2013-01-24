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Daily Collection

迷你果汁機

HR2872/02
1 獲獎記錄
  • 快速，新鮮，好玩 快速，新鮮，好玩 快速，新鮮，好玩
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    Daily Collection 迷你果汁機

    HR2872/02
    1 獲獎記錄

    快速，新鮮，好玩

    全新飛利浦迷你果汁機協助您準備冰沙、奶昔、湯品、醬汁、雞尾酒等各式食譜… 現在，有了便利的 On-the-Go 隨攜瓶，您將可隨時隨地、隨心所欲享用各種果汁機飲品。祝您喝得愉快！ 查看所有優點

    建議零售價格: NT$1,288.00

    Daily Collection 迷你果汁機

    快速，新鮮，好玩

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      • 「On the Go」隨攜瓶配件
      零件均可用洗碗機清洗

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      所有可拆式零件皆可用洗碗機清洗。

      馬達功率 350 瓦的果汁機

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      350 瓦的功率可輕鬆攪拌和混合。

      攪拌完即可隨身使用的瓶子，攜帶方便

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      隨附 On-the-Go 隨攜瓶，讓您可以隨時隨地享用各種飲品。

      強化耐摔果汁機

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      強化塑膠果汁機可降低破碎機率。

      電線收納功能，讓廚房保持整齊

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      果汁機的電線收納功能可輕鬆收納電線，讓廚房保持整齊。

      可拆式果汁機刀片

      可拆式果汁機刀片

      可將刀片自果汁機移除，清潔輕鬆有效率。

      技術規格

      • 設計規格

        外殼材質
        ABS 塑膠
        刀片材質
        不鏽鋼
        顏色
        紅色和白色
        刀具材質
        不鏽鋼
        瓶子材質
        SAN

      • 一般規格

        電線收納
        可拆式刀片
        速度設定
        1

      • 技術規格

        電源
        350  W
        頻率
        50/60  Hz
        電壓
        110 V
        果汁壺容量
        0.6  L
        瓶子容量
        0.6  L

      • 配件

        平底瓶

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