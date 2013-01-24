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快速，新鮮，好玩
全新飛利浦迷你果汁機協助您準備冰沙、奶昔、湯品、醬汁、雞尾酒等各式食譜… 現在，有了便利的 On-the-Go 隨攜瓶，您將可隨時隨地、隨心所欲享用各種果汁機飲品。祝您喝得愉快！ 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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