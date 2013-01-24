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拋棄式集塵袋

HR6938/10
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  • 原廠飛利浦集塵袋 原廠飛利浦集塵袋 原廠飛利浦集塵袋
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    拋棄式集塵袋

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      • 6 個袋子
      • 1 個 AFS 微塵濾網
      • 1 個馬達保護濾網
      • 與 HR8700...99 相容

      技術規格

      • 配件規格

        拋棄式集塵袋適用於
        • HR6300 - HR6320
        • HR6340 - HR6800
        • HR8700 - HR8899
        • HR8949
        • T300 - T800
        • TC400 - TC999
        • TCX400 - TCX999
        AFS 微塵濾網的數目
        1
        集塵袋數目
        6
        馬達濾網的數目
        1

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