Daily Collection 輕巧型食物調理機
每天都能輕鬆享用自製餐點
如果您喜歡健康的自製餐點，但行程繁忙，那您一定會愛上飛利浦的 Daily Compact 食物調理機。我們設計了這款輕巧的系列產品，特別適合生活忙碌的現代人。您可以快速輕鬆地準備好美味的菜餚。
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Daily Collection 輕巧型食物調理機
每天都能輕鬆享用自製餐點 搭配基本配件以及節省空間的設計 700 瓦 19 項功能 二合一轉盤 盛物碗內收納 700 瓦強力馬達，輕鬆進行處理
我們的強力馬達可以輕鬆處理多種食材，從麵團到堅硬的蔬菜、起司和巧克力。還可以輕鬆切片和切碎。
大型進料管便於快速準備，減少事前的切塊處理時間
大型進料管便於快速準備，減少事前的切塊處理時間。
所有零件皆可快速輕鬆組裝
所有配件皆可快速輕鬆組裝。
所有配件均可放入洗碗機清洗
所有配件零件都可置於洗碗機上層，清洗十分容易。
耐用的透明攪拌壺，可處理大量食材
1.5 公升的耐用攪拌壺具有 1 公升的處理容量，一次可製作多達 5 份冰沙。
便利的全方位產品：揉麵、打蛋、刨絲、切片
提供超過 19 項功能，無論是製作餐點、麵包、醬料等，您都可以盡情使用。高品質的多功能配件可讓您用來進行切片、打成泥，以及用 S 型刀片將食材攪碎，或是用二合一轉盤切片和刨絲。無論您想要進行什麼製程如攪拌、打蛋、揉麵或其他，都能滿足您的需求。
速度和配件導引的顏色標示，可方便配對
只要將配件顏色搭配相同的速度顏色，就能每次都呈現完美的效果。使用速度 1 攪拌奶油、打蛋，製作糕點和麵團。速度 2 則適合用來切洋蔥、絞肉、製作冰沙等。
體積更小，且所有配件皆可收納於盛物碗中
輕巧的 Daily 食物調理機可節省流理台的空間，但仍配備齊全的各種廚房必備用具，且您可以輕鬆地將配件收納在盛物碗內。
二合一雙面不鏽鋼盤：刨絲和切片
符合人體工學的雙面刀盤，一面可輕鬆切片，另一面則可以刨絲！
1.5 公升容量的盛物碗，可同時製作多達 5 人份的食材
2.1 公升的大容量盛物碗 (1.5 公升處理容量) 可讓您一次攪拌多達 5 人份的湯品。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
原產國
製造地
中國
配件
內附
S 型刀片
乳化工具
攪拌壺
揉拌工具
翻轉式刀盤
技術規格
功率
700
W 料理杯容量
2.1
l 電壓
110
V 頻率
50-60
Hz 料理杯處理容量
1.5 (或 500 公克麵粉)
l 果汁壺容量
1
l
設計
顏色
黑色
重量和尺寸
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
244x244x377
mm
一般規格
切片盤數量
1 (可翻面使用) 產品功能
電線收納
可用洗碗機清洗
內建電線收納
防滑底部
瞬間加速 速度設定數
2 段速 + 瞬間加速設計
外觀質感
主體材質
ABS 配件材質
金屬 (二合一刀盤) 與塑膠 (揉麵工具與乳化盤) 刀片材質
不鏽鋼 果汁壺材質
SAN 外置式果汁容器/推進器
SAN
服務
2 年全球保固
有
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