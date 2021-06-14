每天都能輕鬆享用自製餐點

如果您喜歡健康的自製餐點，但行程繁忙，那您一定會愛上飛利浦的 Daily Compact 食物調理機。我們設計了這款輕巧的系列產品，特別適合生活忙碌的現代人。您可以快速輕鬆地準備好美味的菜餚。