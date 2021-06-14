全功能應用：揉麵、打蛋、刨絲、切片和榨汁

提供超過 29 項功能，無論是製作餐點、麵包、醬料、果汁等，您都可以盡情使用。高品質的多功能配件可讓您用來將食材切片、打成泥，以及攪碎 (S 型刀片)，或只是切片和刨絲 (二合一轉盤)。無論您想要進行什麼，都能滿足您的需求！