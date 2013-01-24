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極致多元的食譜，毫不費力的作法
飛利浦 Daily Collection 食物調理機採輕巧設計，包含一個 2 公升攪拌槽、1.75 公升攪拌器及多種高效能配件。在家自製好吃美食，再簡單不過！ 查看所有優點
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極致多元的食譜，毫不費力的作法
飛利浦 Daily Collection 食物調理機採輕巧設計，包含一個 2 公升攪拌槽、1.75 公升攪拌器及多種高效能配件。在家自製好吃美食，再簡單不過！ 查看所有優點
為達最佳效果，使用低速設定 (速度 1) 攪打鮮奶油、蛋、製作糕點和麵團。高速設定 (速度 2) 可用來切洋蔥和肉類、混合清湯和奶昔或切片、刨絲、磨碎或銼磨蔬菜。
全新飛利浦 Daily Collection 食物調理機隨附進料管，比舊款 HR7625 大 40%，不用預先把水果蔬菜切成小塊，有效節省時間
用來攪拌、打蛋與乳化蛋或攪打奶油的好幫手。使用低速設定可達到最佳份量和蓬鬆度。無論是製作美味甜點或美乃滋，都簡單無比。
這台飛利浦食物調理機裝有威力十足的馬達，能在料理您最愛的食譜菜單時提供所需的動力與操控性能。
此配件適合榨取各種柑橘類水果的新鮮果汁，例如柳橙汁或葡萄柚汁。
大容量的 2.1 公升料理杯 (1.5 公升可用容量) 可讓您一次攪拌多達 5 人份湯品。
PowerChop 技術結合了刀片造型、切割角度和內鍋，不論處理軟硬食材皆可提供優異的切碎效能，也很適合用來製作濃湯或混合蛋糕糊！
不同於其他低價食物調理機，這台飛利浦食物調理機的料理杯中央沒有內部轉軸。這表示湯和其他液體不會從料理杯中央漏出來，不僅能保持食物調理機和廚房流理台的清潔，還可讓組裝變得更簡單。只要根據形狀接合，就能把器具放置架扣入碗中。
切碎用鋒利耐久不鏽鋼 S 刀片可瞬間切碎洋蔥等蔬菜，也可用於切碎如堅果和肉類等食材，甚至可製作派皮的麵團
這個高品質不鏽鋼刀盤經過全面測試，提供您最佳切片及刨絲效果。
飛利浦食物調理機的所有配件零件都可置於洗碗機上層，清洗時十分容易。
吸腳會在料理時固定產品。吸腳上的簡易釋放拉片可讓您在使用後輕鬆提起產品
配件
一般規格
技術規格
設計
外觀質感
客戶服務
永續性
重量和尺寸