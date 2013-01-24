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Daily Collection

食物調理機

HR7629/90
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  • 極致多元的食譜，毫不費力的作法 極致多元的食譜，毫不費力的作法 極致多元的食譜，毫不費力的作法
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    Daily Collection 食物調理機

    HR7629/90
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    極致多元的食譜，毫不費力的作法

    飛利浦 Daily Collection 食物調理機採輕巧設計，包含一個 2 公升攪拌槽、1.75 公升攪拌器及多種高效能配件。在家自製好吃美食，再簡單不過！ 查看所有優點

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      極致多元的食譜，毫不費力的作法

      自製手工麵包、蛋糕、飲料等各式美食

      • 650 瓦
      • 輕巧型 3 合 1 設計
      • 2 公升料理杯
      • 超過 26 種功能的各式配件
      2 段速度設定與瞬間加速功能，讓您操控自如

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      為達最佳效果，使用低速設定 (速度 1) 攪打鮮奶油、蛋、製作糕點和麵團。高速設定 (速度 2) 可用來切洋蔥和肉類、混合清湯和奶昔或切片、刨絲、磨碎或銼磨蔬菜。

      加大 40% 的投入口徑 (相較於飛利浦 HR7625)

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      全新飛利浦 Daily Collection 食物調理機隨附進料管，比舊款 HR7625 大 40%，不用預先把水果蔬菜切成小塊，有效節省時間

      奶油和蛋白專用乳化工具

      奶油和蛋白專用乳化工具

      用來攪拌、打蛋與乳化蛋或攪打奶油的好幫手。使用低速設定可達到最佳份量和蓬鬆度。無論是製作美味甜點或美乃滋，都簡單無比。

      650 瓦馬達，提供超強馬力處理

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      這台飛利浦食物調理機裝有威力十足的馬達，能在料理您最愛的食譜菜單時提供所需的動力與操控性能。

      柳丁榨汁機可製作新鮮柳橙或葡萄柚汁

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      此配件適合榨取各種柑橘類水果的新鮮果汁，例如柳橙汁或葡萄柚汁。

      一次最多可放入 5 份材料

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      大容量的 2.1 公升料理杯 (1.5 公升可用容量) 可讓您一次攪拌多達 5 人份湯品。

      PowerChop 技術，提供優異的切碎效能

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      PowerChop 技術結合了刀片造型、切割角度和內鍋，不論處理軟硬食材皆可提供優異的切碎效能，也很適合用來製作濃湯或混合蛋糕糊！

      無內部轉軸的不潑濺料理杯

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      不同於其他低價食物調理機，這台飛利浦食物調理機的料理杯中央沒有內部轉軸。這表示湯和其他液體不會從料理杯中央漏出來，不僅能保持食物調理機和廚房流理台的清潔，還可讓組裝變得更簡單。只要根據形狀接合，就能把器具放置架扣入碗中。

      切碎用鋒利耐久不鏽鋼 S 刀片

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      切碎用鋒利耐久不鏽鋼 S 刀片可瞬間切碎洋蔥等蔬菜，也可用於切碎如堅果和肉類等食材，甚至可製作派皮的麵團

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      這個高品質不鏽鋼刀盤經過全面測試，提供您最佳切片及刨絲效果。

      可以洗碗機清洗的配件

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      飛利浦食物調理機的所有配件零件都可置於洗碗機上層，清洗時十分容易。

      簡易組合吸腳

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      吸腳會在料理時固定產品。吸腳上的簡易釋放拉片可讓您在使用後輕鬆提起產品

      技術規格

      • 配件

        內附
        • S 型刀片
        • 粗絲工具
        • 厚片工具
        • 攪拌壺
        • 揉拌工具
        • 翻轉式刀盤

      • 一般規格

        速度設定數
        2 段速 + 瞬間加速設計
        產品功能
        • 內建電線收納
        • 防滑底部

      • 技術規格

        功率
        650  W
        電壓
        220-240  V
        頻率
        50/60  Hz
        料理杯容量
        2  L
        果汁壺容量
        1.75  L
        電線長度
        1.0  m
        RPM 果汁機 (最大)
        21000  rpm
        料理杯 RPM (最大)
        1900  rpm
        料理杯處理容量
        1.5  L
        攪拌壺處理容量
        1.0  L

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 外觀質感

        配件材質
        不鏽鋼
        果汁壺材質
        塑膠 SAN
        主體材質
        塑膠 ABS

      • 客戶服務

        兩年全球保固

      • 永續性

        包裝
        > 90% 為再生材料
        使用手冊
        100% 再生紙

      • 重量和尺寸

        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        244x244x377  mm

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