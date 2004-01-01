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無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。
在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。
飛利浦 CinemaPerfect HD 引擎，創造視訊播放的清晰與銳利全新標準。本智慧型引擎能降低雜訊並銳化影像，給您前所未見的高品質視訊影像。視訊雜訊抑制與超級縮放功能，可降低視訊在壓縮成 MPEG 格式時所產生的雜訊。引擎利用提升的色彩處理效能，在畫面中呈現銳利、深邃的影像。
DynamicSurround 配備極先進的音效演算技術，能忠實複製理想完整環繞環境的聲音特質。聽眾除了可享受到出色的 7.1 系統聆聽體驗，更由於 7.1 聲道系統善用較少量的喇叭，於是使用者能不受線材干擾，在更為舒適寬廣的空間裡盡情陶醉於完美的環繞音效饗宴。
將您的 iPod 和 iPhone 接上擴充基座，在家庭劇院系統上享受 iPod 和 iPhone 上的音樂。
在家中用您原有的 2D 電影系列即可享受刺激的 3D 電影。即時轉換 3D 功能採用最新數位科技來分析 2D 視訊內容，以分辨前景與背景物件。此項細節可產生深度圖，藉此可將一般 2D 視訊格式轉成精彩 3D。搭配您相容的 3D 電視，您便可體驗全 HD 3D。
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