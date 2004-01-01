網際網路廣播電台，讓您享受全球線上廣播頻道

網際網路廣播電台是透過網際網路播送的音訊廣播服務。某些網際網路電台隸屬於傳統 (陸地) 廣播電台或網路，其他則為僅在網際網路播送的電台，這些獨立網路電台僅在全球網路放送內容。有了網際網路廣播電台，您可以從世界任何地方收聽線上廣播，聆聽各種類型的音樂、新聞、體育及娛樂新聞，或者連往您最愛或適用範圍內的電台。