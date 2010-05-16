我的桌布功能創造個人化的歡迎畫面

用最愛的相片創造專屬的 DVD 播放機桌布。我的桌布可讓您上傳喜愛的相片，作為飛利浦 DVD 播放機的桌布。我的桌布功能適用於大多數相片格式，您甚至可以變更上傳相片的對比來建立獨特的明暗效果。告別 DVD 播放機單調、一成不變的歡迎畫面，我的桌布讓您輕鬆上手，樂趣無窮。