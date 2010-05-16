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DVD 家庭劇院播放機

HTP3560K/98

給您更銳利、更清晰的影像

這款飛利浦 DVD 播放機具備 HDMI 數位視訊與音訊連接，保證讓您印象深刻。步入您的家居娛樂場所，陶醉於高解析度的視訊 (720p / 1080i/1080p) 之中。

查看所有優點

具備 HDMI 1080p 影像升級功能

給您更銳利、更清晰的影像

DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能

DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能

支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置

EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置

EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

我的桌布功能創造個人化的歡迎畫面

用最愛的相片創造專屬的 DVD 播放機桌布。我的桌布可讓您上傳喜愛的相片，作為飛利浦 DVD 播放機的桌布。我的桌布功能適用於大多數相片格式，您甚至可以變更上傳相片的對比來建立獨特的明暗效果。告別 DVD 播放機單調、一成不變的歡迎畫面，我的桌布讓您輕鬆上手，樂趣無窮。

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