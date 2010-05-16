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給您更銳利、更清晰的影像
這款飛利浦 DVD 播放機具備 HDMI 數位視訊與音訊連接，保證讓您印象深刻。步入您的家居娛樂場所，陶醉於高解析度的視訊 (720p / 1080i/1080p) 之中。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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這款飛利浦 DVD 播放機具備 HDMI 數位視訊與音訊連接，保證讓您印象深刻。步入您的家居娛樂場所，陶醉於高解析度的視訊 (720p / 1080i/1080p) 之中。
HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。
支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。
通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以直接播放。
EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
可將個人最愛的 CD 内容轉換為飛利浦產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在隨身碟或可攜式媒體播放機上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，不但無需電腦，而且還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。
為您的卡拉 OK 歡唱增添無限樂趣。K 歌達人可讓兩位或多位演唱者彼此一決高下，角逐 K 歌達人寶座。演唱者可以輪流演唱，然後飛利浦卡拉 OK 評分系統會分析每位演唱者的歌唱表現。在每次演唱結束時，系統會以趣味卡通的方式顯示演唱者的實力及分數。遊戲結束後，分數最高的演唱者將榮獲 K 歌達人的封號！
卡拉 OK 配備的先進錄音功能可錄下您的歌聲，並將檔案轉換為 MP3 格式，在可攜式媒體播放機上播放。只要插入隨身碟或將可攜式媒體播放機接上 USB 纜線，再插入飛利浦 DVD 播放機的 USB 連接埠。您的歌聲將以壓縮格式進行編碼，並以 MP3 檔案儲存節省空間，讓您隨處欣賞自己的歌聲並與親朋好友一同分享。
用最愛的相片創造專屬的 DVD 播放機桌布。我的桌布可讓您上傳喜愛的相片，作為飛利浦 DVD 播放機的桌布。我的桌布功能適用於大多數相片格式，您甚至可以變更上傳相片的對比來建立獨特的明暗效果。告別 DVD 播放機單調、一成不變的歡迎畫面，我的桌布讓您輕鬆上手，樂趣無窮。
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