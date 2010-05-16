產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
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給您更銳利、更清晰的影像
這款飛利浦 DVD 播放機具備 HDMI 數位視訊與音訊連接，保證讓您印象深刻。步入您的家居娛樂場所，陶醉於高解析度的視訊 (720p / 1080i/1080p) 之中。
支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。
EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
用最愛的相片創造專屬的 DVD 播放機桌布。我的桌布可讓您上傳喜愛的相片，作為飛利浦 DVD 播放機的桌布。我的桌布功能適用於大多數相片格式，您甚至可以變更上傳相片的對比來建立獨特的明暗效果。告別 DVD 播放機單調、一成不變的歡迎畫面，我的桌布讓您輕鬆上手，樂趣無窮。