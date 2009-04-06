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壯闊非凡的環繞音效與低沉震撼的低音效果
本系統呈現的高解析度相片及環繞音效為您營造絕佳的家庭娛樂效果。您可以享受 1080p HDMI 的清晰畫質，並從 USB 裝置、可攜式媒體播放機，以及其他光碟中播放內容。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。
我們常常會錯過對話的關鍵時刻或歌曲中發人深省的歌詞。倒轉 DVD 內容會打斷歡樂氣氛，直接略去內容又覺得無法盡興。因此，Clear Voice 的創新音訊技術能大幅提昇演說及演唱的聲音辨識度。因此，您可以聽清每個字，在觀賞時享受最完整的呈現。
飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您完全體驗 CD 音效，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。
HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。
通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。
EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。
您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。
您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R, DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。
支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。
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