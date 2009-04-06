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DVD 家庭劇院系統

HTS3371/98
  • 壯闊非凡的環繞音效與低沉震撼的低音效果 壯闊非凡的環繞音效與低沉震撼的低音效果 壯闊非凡的環繞音效與低沉震撼的低音效果
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    DVD 家庭劇院系統

    HTS3371/98

    壯闊非凡的環繞音效與低沉震撼的低音效果

    本系統呈現的高解析度相片及環繞音效為您營造絕佳的家庭娛樂效果。您可以享受 1080p HDMI 的清晰畫質，並從 USB 裝置、可攜式媒體播放機，以及其他光碟中播放內容。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      技術規格

      • 畫面/顯示

        數位/類比轉換器
        12 位元，108 MHz
        畫面增強
        • 高解析度 (720p、1080i、1080p)
        • 循序掃描
        • 視訊像素倍增 (720p，1080i/p)

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        6x167 瓦
        數位/類比轉換器
        24 位元，192 kHz
        頻率反應
        40-20000  Hz
        訊噪比
        >60 分貝
        音效系統
        • DTS
        • Dolby 數位
        • 杜比 Prologic II
        • 立體聲
        加強音效
        • Class "D" 數位擴大機
        • 夜間模式
        等化器設定
        • 搖滾
        • 動作
        • 古典
        • 演唱會
        • 劇情
        • Lounge
        • 遊戲
        • 運動

      • 影片播放

        壓縮格式
        • MPEG1
        • MPEG2
        • DivX 3.11
        • DivX 4.x
        • DivX 5.x
        • DivX 6.0
        • DivX Ultra
        • WMV
        • MPEG4
        播放媒體
        • DVD-Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • VCD/SVCD
        • CD-R/CD-RW
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      • 播放音效

        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • CD
        MP3 位元傳輸速率
        32-256 kbps 與 VBR

      • 靜態相片播放

        相片壓縮格式
        JPEG
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • CD-R/RW
        • DVD-R/-RW
        • USB 隨身碟
        畫面增強
        • 旋轉
        • 縮放
        • 播放音樂時進行幻燈片展示

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM

      • 連線

        前方/側邊接頭
        • 高速 USB
        • 3.5 公釐麥克風輸入插孔
        • MP3 輸入
        後方連接
        • HDMI 輸出
        • 色差視訊輸出
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • AUX 輸入
        • FM 天線
        • 容易安裝的喇叭接頭
        • 數位同軸輸入
        • 數位光纖輸入

      • 電源

        電源供應器
        120/230VAC，50/60Hz
        待機消耗功率
        < 1 瓦
        耗電量
        180  W

      • 喇叭

        衛星喇叭驅動器
        3 吋全音域低音喇叭
        衛星喇叭阻抗
        4  歐姆
        衛星喇叭頻率範圍
        150-20000  Hz
        中置喇叭驅動器
        3 吋全音域低音喇叭
        中置喇叭阻抗
        4  歐姆
        中心頻率範圍
        150-20000  Hz
        重低音喇叭驅動器
        6.5 吋高效能低音喇叭
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭頻率範圍
        40-150  Hz
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 週邊配件

        附配件
        • 遙控器
        • 2 枚四號 (AAA) 電池
        • CVBS 視訊線
        • FM 天線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 使用者手冊
        • 全球保證手冊

      • 尺寸

        設備寬度
        360  mm
        設備高度
        57  mm
        設備深度
        331  mm
        設備重量
        3  kg
        前置喇叭寬度
        100  mm
        前置喇叭高度
        100  mm
        前置喇叭深度
        75  mm
        前置喇叭重量
        0.48  kg
        後置喇叭寬度
        100  mm
        後置喇叭高度
        100  mm
        後置喇叭深度
        75  mm
        後置喇叭重量
        0.45  kg
        中置喇叭寬度
        100  mm
        中置喇叭高度
        100  mm
        中置喇叭深度
        75  mm
        中置喇叭重量
        0.67  kg
        重低音喇叭寬度
        163  mm
        重低音喇叭高度
        363  mm
        重低音喇叭深度
        369  mm
        重低音喇叭重量
        4.703  kg
        包裝寬度
        557  mm
        包裝高度
        307  mm
        包裝深度
        425  mm
        產品含包裝重量
        12.3  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器
      • 2 枚四號 (AAA) 電池
      • CVBS 視訊線
      • FM 天線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 使用者手冊
      • 全球保證手冊

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