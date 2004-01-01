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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是藍光光碟、DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。
杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。
HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。
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簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。
EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
在電視上直接欣賞 YouTube 影片和 Picasa 相片。無需啟動電腦，即可在大螢幕上享受數量龐大的線上影片。只要確保您的藍光播放機或家庭劇院系統已透過 Wi-Fi 無線連線至網際網路，或以有線方式連接到 LAN 接頭，即可放鬆享受 YouTube 和 Picasa 的最佳精采內容。
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