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      技術規格

      • 畫面/顯示

        數位/類比轉換器
        12 位元，108 MHz
        畫面增強
        • 高解析度 (720p、1080i)
        • 循序掃描

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        4x125 瓦，2x250 瓦
        總功率 (RMS)
        1000  W
        數位/類比轉換器
        24 位元，192 kHz
        頻率反應
        180-14000  Hz
        訊噪比
        > 65 分貝
        音效系統
        • DTS
        • Dolby 數位
        • 杜比 Prologic II
        • 立體聲
        加強音效
        • Class "D" 數位擴大機
        • 夜間模式
        等化器設定
        • 動作
        • 卡通
        • 古典
        • 演唱會
        • 劇情
        • 遊戲
        • 爵士
        • Lounge
        • MTV
        • 新聞
        • 派對
        • 節奏藍調
        • 搖滾
        • 運動

      • 影片播放

        壓縮格式
        • DivX 3.11
        • DivX 4.x
        • DivX 5.x
        • DivX 6.0
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2
        播放媒體
        • DVD-Video
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • VCD/SVCD
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      • 播放音效

        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • Audio CD
        • CD-R/RW
        • DVD-R/-RW
        MP3 位元傳輸速率
        32-256 kbps 與 VBR

      • 靜態相片播放

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        JPEG
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • CD-R/RW
        • DVD-R/-RW
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        • 縮放
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        • FM
        • AM

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        • 3.5 公釐麥克風輸入插孔
        • MP3 輸入
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        • HDMI 輸出
        • 色差視訊輸出
        • S 端子輸出
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 數位同軸輸入 2x
        • AUX 輸入
        • TV (音訊、cinch)
        • 可配合無線技術的接頭
        • FM 天線
        • AM/MW 天線
        • 容易安裝的喇叭接頭

      • 電源

        電源供應器
        120/230VAC，50/60Hz
        待機消耗功率
        < 1 瓦

      • 喇叭

        衛星喇叭
        • 4 層立柱
        • 無線後置喇叭
        衛星喇叭驅動器
        3 吋全音域低音喇叭
        衛星喇叭阻抗
        6  歐姆
        衛星喇叭頻率範圍
        150-20000  Hz
        中置喇叭
        • 磁場屏蔽
        • 3 聲道
        中置喇叭驅動器
        • 1 個 2 吋高音喇叭
        • 2 個 2.5 吋低音喇叭
        中心頻率範圍
        150-20000  Hz
        中置喇叭阻抗
        3  歐姆
        重低音喇叭驅動器
        8 吋高效能低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        40-150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        8  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 週邊配件

        附配件
        • 無線發送器
        • 無線接收機
        • 遙控器
        • 2 枚四號 (AAA) 電池
        • CVBS 視訊線
        • MP3 輸入纜線
        • AM 天線
        • FM 天線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 使用者手冊
        • 全球保證手冊

      • 尺寸

        設備寬度
        435  mm
        設備高度
        55  mm
        設備深度
        310  mm
        設備重量
        4.04  kg
        發送器寬度
        48.5  mm
        發送器高度
        88.3  mm
        發送器深度
        49  mm
        接收機寬度
        126  mm
        接收機高度
        131.5  mm
        接收機深度
        126  mm
        環繞喇叭寬度
        95  mm
        環繞喇叭高度
        1184  mm
        環繞喇叭深度
        73.5  mm
        環繞喇叭重量
        3.6  kg
        中置喇叭寬度
        435  mm
        中置喇叭高度
        93.5  mm
        中置喇叭深度
        67  mm
        中置喇叭重量
        1.45  kg
        重低音喇叭寬度
        159.5  mm
        重低音喇叭高度
        355.5  mm
        重低音喇叭深度
        370  mm
        重低音喇叭重量
        4.78  kg
        包裝寬度
        924  mm
        包裝高度
        584  mm
        包裝深度
        420  mm
        產品含包裝重量
        30.3  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • 無線發送器
      • 無線接收機
      • 遙控器
      • 2 枚四號 (AAA) 電池
      • CVBS 視訊線
      • MP3 輸入纜線
      • AM 天線
      • FM 天線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 使用者手冊
      • 全球保證手冊

      取得產品支援

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