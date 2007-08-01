箱內其他物品
- 無線發送器
- 無線接收機
- 遙控器
- 2 枚四號 (AAA) 電池
- CVBS 視訊線
- MP3 輸入纜線
- AM 天線
- FM 天線
- 電源線
- 快速入門指南
- 使用者手冊
- 全球保證手冊
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很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。
HDMI (High Definition Multimedia Interface) 代表高解析度多媒體介面，為直接的數位連接介面，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI (Digital Video Interface，數位視訊介面) 完全向下相容。
MP3 輸入功能使用隨插即用技術，因此只要將 MP3 隨身機插入家庭劇院組合內建的耳機插孔，即可直接播放 MP3 內容。現在您可以直接從 MP3 隨身機播放最愛的音樂，同時享受飛利浦家庭劇院組合提供的絕佳音效品質。
支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。
卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。
您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R, DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。
您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。
內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。
12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。
只要將您的裝置插頭連接飛利浦 DVD 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂與相片，立即與親友分享珍貴時刻。
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