3D 定點喇叭採用弧形驅動器，因此不僅能向前方，還能向兩側傳遞音效，聆聽區域更寬廣，讓您可以彷彿身歷其境般的享受劇院環繞音效的震撼。
無線後置喇叭選項提供簡潔俐落的擺設佈置
無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。
支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗
在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。
可享有線上服務並透過電視存取多媒體的 Smart TV 系統
配備 Smart TV 系統的飛利浦家庭劇院系統為您提供一系列經過強化的功能，其中包括 Net TV、DLNA 與 MyRemote 等等。Net TV 可將各種線上資訊與娛樂通通都匯集到您的電視上。只要在首頁功能表中選擇 Net TV，即可開始瀏覽隨選視訊商店* 之類的服務，尋找最新發行的 HD 影片與補播電視節目。DLNA 讓您無須離開舒適的客廳沙發，就能輕鬆存取儲存在電腦中的相片、音樂與影片。找不到遙控器嗎？直接使用智慧型手機或平板電腦，透過飛利浦 MyRemote 應用程式，便可輕鬆控制您的家庭劇院。
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