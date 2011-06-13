可享有線上服務並透過電視存取多媒體的 Smart TV 系統

配備 Smart TV 系統的飛利浦家庭劇院系統為您提供一系列經過強化的功能，其中包括 Net TV、DLNA 與 MyRemote 等等。Net TV 可將各種線上資訊與娛樂通通都匯集到您的電視上。只要在首頁功能表中選擇 Net TV，即可開始瀏覽隨選視訊商店* 之類的服務，尋找最新發行的 HD 影片與補播電視節目。DLNA 讓您無須離開舒適的客廳沙發，就能輕鬆存取儲存在電腦中的相片、音樂與影片。找不到遙控器嗎？直接使用智慧型手機或平板電腦，透過飛利浦 MyRemote 應用程式，便可輕鬆控制您的家庭劇院。