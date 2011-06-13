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5.1 聲道家庭劇院

HTS5591/98
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    5.1 聲道家庭劇院

    HTS5591/98

    在家享受強大劇院效果

    透過動態 3D 定點喇叭，強化您的家庭劇院音效體驗！您可以在這款創新的飛利浦 5000 系列家庭劇院系統上，播放所有您最愛的娛樂內容，包括 3D 藍光光碟。 查看所有優點

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      在家享受強大劇院效果

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      3D 定點喇叭均勻地將聲音散佈到房間的每一個角落

      3D 定點喇叭均勻地將聲音散佈到房間的每一個角落

      3D 定點喇叭採用弧形驅動器，因此不僅能向前方，還能向兩側傳遞音效，聆聽區域更寬廣，讓您可以彷彿身歷其境般的享受劇院環繞音效的震撼。

      無線後置喇叭選項提供簡潔俐落的擺設佈置

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      無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。

      支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗

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      在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

      可享有線上服務並透過電視存取多媒體的 Smart TV 系統

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      配備 Smart TV 系統的飛利浦家庭劇院系統為您提供一系列經過強化的功能，其中包括 Net TV、DLNA 與 MyRemote 等等。Net TV 可將各種線上資訊與娛樂通通都匯集到您的電視上。只要在首頁功能表中選擇 Net TV，即可開始瀏覽隨選視訊商店* 之類的服務，尋找最新發行的 HD 影片與補播電視節目。DLNA 讓您無須離開舒適的客廳沙發，就能輕鬆存取儲存在電腦中的相片、音樂與影片。找不到遙控器嗎？直接使用智慧型手機或平板電腦，透過飛利浦 MyRemote 應用程式，便可輕鬆控制您的家庭劇院。

      杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效

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      杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

      DoubleBASS 技術展現更飽滿深沉的低音

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      DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。

      獨特的觸控控制功能，讓您輕鬆存取您的內容

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      只要按下主機上的觸控感應控制，即可透過觸控控制功能來控制音量及其他播放選項。

      1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

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      技術規格

      • 配件

        相容配件
        • DCK3060 iPod/iPhone 擴充基座
        • RWSS5510 無線後置音訊
        • STS1300 落地型底座
        • WUB1110 Wi-Fi USB 轉接頭
        附配件
        • 2 枚四號 (AAA) 電池
        • 4 個 75 公釐螺絲
        • 16 個 30 公釐螺絲
        • FM 天線
        • HDMI 纜線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 安全和法律手冊
        • 註冊商標聲明書
        • 全球保固手冊

      • 音訊播放

        壓縮格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        MP3 位元傳輸速率
        32 - 320kbps

      • 卡拉 OK 播放

        標準功能
        • 迴音級數控制
        • 麥克風音量控制
        • 音高控制

      • 靜態相片播放

        壓縮格式
        • GIF
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        • 循序 JPEG
        • PNG
        畫面增強
        • 旋轉
        • 播放音樂時進行幻燈片展示
        • 縮放

      • 視訊播放

        壓縮格式
        • AVCHD
        • DivX Plus HD
        • MPEG1
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      • 光學播放媒體

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        • CDDA
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      • 檔案格式

        音訊
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        • mp3
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        Smart TV
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        • Net TV
        前方/側邊連接
        • 麥克風輸入
        • Music iLINK
        • USB / Wi-Fi 插槽
        後方連接
        • AUX 輸入 1
        • AUX 輸入 2
        • 複合視訊 (CVBS) 輸出
        • 數位同軸輸入
        • 數位光纖輸入
        • 乙太網路
        • FM 天線插孔
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • iPod/iPhone 擴充基座插孔
        • 容易安裝的迷你喇叭插孔
        • SD/SDHC 記憶卡插槽
        • 無線後置音訊

      • 便利

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 支援 21:9 格式字幕
        • 音訊回傳頻道
        • 自動音訊輸入對應
        • 動態對嘴同步
        • 單鍵播放
        • 單鍵待機
        • 遙控傳遞
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音訊回傳頻道 (ARC)
        • 內容類型
        • Deep color

      • 尺寸

        主機 (寬 x 高 x 深)
        435 x 57 x 357  mm
        主機重量
        3.7  kg
        中置喇叭 (寬 x 高 x 深)
        280 x 95 x 92  mm
        中置喇叭重量
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        中置喇叭纜線長度
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        前置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
        260 x 1101 x 260  mm
        前置喇叭重量
        3.8  kg
        前置喇叭纜線長度
        4  m
        後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
        260 x 1101 x 260  mm
        後置喇叭重量
        3.8  kg
        後置喇叭纜線長度
        10  m
        重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
        196 x 395 x 342  mm
        重低音喇叭重量
        4.8  kg
        重低音喇叭纜線長度
        3  m
        包裝 (寬 x 高 x 深)
        400 x 470 x 1125  mm
        產品含包裝重量
        30.51  kg

      • 喇叭

        喇叭類型
        • 1 個中置喇叭
        • 4 個 Tallboy 喇叭
        中置喇叭驅動器
        2 座 3" 全音域低音喇叭
        中置喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        中置喇叭阻抗
        3  歐姆
        每個 Tallboy 喇叭的驅動器數
        2 個 3" 全音域低音喇叭
        Tallboy 喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        Tallboy 喇叭阻抗
        5  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式
        重低音喇叭驅動器
        1 個 6.5" 低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        20 - 150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        3  歐姆

      • 畫面/顯示

        畫面增強
        • HD (720p、1080i、1080p/每秒 24 個畫面)
        • 循序掃描
        • 影像升級

      • 電源

        耗電量
        105  W
        電源供應器
        110-127V / 220-240V，~50-60Hz
        待機消耗功率
        < 0.5 瓦

      • 音效

        等化器設定
        • 遊戲
        • 影片
        • 音樂
        • 新聞
        • 原始
        加強音效
        • 對話增強
        • 杜比數位 Prologic II
        • DoubleBass
        • FullSound
        • 夜間模式
        • 高音、中音與低音控制
        音效系統
        • 杜比數位 5.1
        • 杜比數位 Plus
        • 杜比 True HD
        • DTS 數位環繞
        • DTS-HD 高解析度音效
        中置喇叭輸出功率
        230 瓦
        重低音喇叭輸出功率
        230 瓦
        Tallboy 喇叭輸出功率
        135 瓦 x 4
        總功率 RMS @ 30% THD
        1000  W

      • 永續性

        包裝
        • 80% 採用再生瓦楞紙板
        • 電子格式使用者手冊
        • 不含保麗龍
        • 大豆油墨

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM
        預設頻道數目
        40

      內容物

      箱內其他物品

      • 2 枚四號 (AAA) 電池
      • 4 個 75 公釐螺絲
      • 16 個 30 公釐螺絲
      • FM 天線
      • HDMI 纜線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 安全和法律手冊
      • 註冊商標聲明書
      • 全球保固手冊

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