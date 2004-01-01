可享有線上服務並透過電視存取多媒體的 Smart TV 系統

配備 Smart TV 系統的飛利浦家庭劇院與藍光播放機為您提供一系列經過強化的功能，其中包括 Net TV、SimplyShare 與 MyRemote 等等。Net TV 可將各種線上資訊與娛樂通通都匯集到您的電視上，提供隨選影片之類的服務。SimplyShare 能讓您直接在舒適的客廳沙發上輕鬆存取儲存在電腦中的相片、音樂與電影。您也可以使用智慧型手機/平板電腦，透過飛利浦 MyRemote 應用程式輕鬆控制您的家庭劇院。