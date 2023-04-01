產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
HX3792/01
提供智能化的全方位口腔護理
內建智慧型螢幕，顯示每日刷牙表現。全新護齦模式與先進的壓力感測器環狀指示燈可溫和呵護牙齦，照顧口腔健康。使用 G3 Premium Gum Care 刷頭進行清潔，享受優異的刷牙體驗。
牙科專業人士使用率最高的電動牙刷品牌
智慧型螢幕
先進的音波震動技術
環繞壓力感測燈
5 種刷牙模式
內建智慧型螢幕可針對您的刷牙力道、持續時間、電池壽命，甚至是何時該更換刷頭的通知提供即時回饋。只要按一下就能掌握重要訊息，無需安裝應用程式即可擁有更好的刷牙習慣。
我們獨特的音波流體振幅經過精心研發，可產生溫和的微泡深入齒間縫隙。每分鐘刷動 31,000 次** 可溫和地清潔牙齒、瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
飛利浦 Sonicare 配備先進的感測器，可測量刷牙時所施加的壓力。如果施力太重，牙刷會立即提供回饋，指出需要調整壓力。此回饋會透過握把底部的橘色環繞指示燈提供。
使用 G3 Premium Gum Care 智能護齦刷頭的「清潔」模式相較於手動刷牙，實驗室研究結果，實際結果可能有所差異
使用「專業護齦」模式或「亮白」模式