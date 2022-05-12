箱內其他物品
- Sonicare - 無線 Power Flosser 3000
- 標準吸頭
- QuadStream 噴嘴
- USB 纜線
- 旅行收納袋
創新X水流科技，快速有效清除99%牙菌斑。高達8倍清潔力，深入齒縫潔牙零死角。60秒完成齒縫清潔，潔牙快速又安心。
獨特的 X水流技術，輕鬆深入齒縫清潔，改善牙齦健康。每次都可以更簡單有效地清潔更多部位，助您輕鬆正確地清潔牙縫。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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獨特的 X水流技術，輕鬆深入齒縫清潔，改善牙齦健康。每次都可以更簡單有效地清潔更多部位，助您輕鬆正確地清潔牙縫。 查看所有優點
獨有「X」形 Quad Stream 噴嘴可分別射出 4 條噴射水流，能更全面覆蓋牙齒及牙齦線之間的各個部位。告別使用牙線的繁複步驟，享受快速深層潔淨效果。
深層清潔模式的溫和噴射水流，讓您持續清潔每隻牙齒，每次使用都能提供徹底潔淨效果。
根據您的口腔狀況選擇最適合的潔牙模式，清潔模式會持續噴射水流，讓您每日有效清潔牙齒，深層清潔脈衝技術提供更全面的潔齒效能。因應可接受的潔齒力度調整強度。
360 度轉向噴嘴可清潔難以觸及的口腔部位，讓您從任何角度清潔牙齒。只需 60 秒即可完成全方位潔齒程序。
採用大部分手機與平板常見的USB-C 線充電。充電一次可使用 14 天。
250 毫升集水槽容量容納的水量足以完成建議的 60 秒清潔。轉一下即可拆卸，或使用側面加水口，方便加水。
只要對準、按壓和清潔，就能更高效地潔牙。將噴嘴對準牙縫間與沿著牙齦邊緣，剩下的交給口腔沖洗器！
標準單流式噴嘴能增強水壓以重點清潔所需部位，並有效清除牙縫間的食物殘渣。
功率
客戶服務
使用簡單
效能
內附配件
模式
對健康有益
設計與外型
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