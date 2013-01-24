Philips Sonicare EasyClean 音波震動牙刷 HX6511/02
Philips Sonicare EasyClean 音波震動牙刷 HX6511/02
清除牙垢效果更佳
Sonicare 電動牙刷具備獨特的流體作用力，此動態清潔效果能溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Philips Sonicare EasyClean 音波震動牙刷
清除牙垢效果更佳
Sonicare 電動牙刷具備獨特的流體作用力，此動態清潔效果能溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
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清除牙垢效果更佳
Sonicare 電動牙刷具備獨特的流體作用力，此動態清潔效果能溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Philips Sonicare EasyClean 音波震動牙刷
清除牙垢效果更佳
Sonicare 電動牙刷具備獨特的流體作用力，此動態清潔效果能溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
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清除牙垢效果更佳 極致優質的 Sonicare 牙刷 Sonicare 動態清潔效果能讓流體深入齒縫
飛利浦 Sonicare 電動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
彎角牙刷頸設計，更容易深入後側牙齒
這款牙刷刷頭獨特的彎角牙刷頸設計，更容易深入後側牙齒，並清除難以清潔部位的牙菌斑。
臨床證實安全且溫和
飛利浦 Sonicare 是一款溫和的電動牙刷，適合牙齒矯正器 (用來刷洗矯正器時刷頭耗損較快)，且能安全使用於牙齒修復處 (補牙處、牙套、牙鑲面) 與牙周囊袋。
兩分鐘計時器，提醒您建議的刷牙時間
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷具有 2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間
四分象限計時器的間隔計時器可協助達到更徹底的刷牙效果
當您清潔完口腔中的每個四分象限，30 秒間隔計時器會提醒您移至下一個區域，因此能讓口腔清潔工作更徹底
循序漸進程式，適應 Sonicare 體驗
剛開始使用的前 14 次，循序漸進地增加刷牙力道，讓使用者更容易適應飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷
飛利浦 Sonicare 牙刷有助美白牙齒
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷能清除並減少齒垢，展現潔白皓齒的陽光笑容。
牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍
專利音波震動技術的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計與外型
顏色
白色
客戶服務
保固
2 年有限保固
內附配件
充電器
1 刷頭
1 支 ProResults 專業刷頭系列標準型刷頭 握把
1 支 EasyClean 簡易清潔系列
清潔效能
美白效果
牙齒變白 2 個色階 計時器
四分象限計時器與智慧型計時器 效能
牙菌斑清除效果提高達 2 倍* 對健康有益
幫助改善牙齦健康 速度
每分鐘可刷 62000 次
功率
電壓
110-220 V
模式
乾淨
實現優異的每日清潔效果
使用簡單
刷頭設計
方便的一按即用刷頭 電量指示燈
電池電量指示燈 刷牙時間
多達 2 週 握把
纖巧的人體工學設計
技術規格
電池
充電式 電池續航力 (從電力充滿到沒電)
多達 2 週 電池類型
鋰離子
*根據每天以乾淨模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算 牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍
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