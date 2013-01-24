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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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經臨床證明能以三種方法確保您的牙齦健康：減少發炎、腫脹與流血 (網站)
這款牙刷能有效去除牙齦邊緣的牙菌斑，為您降低牙齦發炎風險，兩星期便可實現較手動牙刷高出 100% 倍的使用效果
本款牙刷搭配三種可自訂的強度設定 (低、中、高)，您可選擇最適合力道，以享有舒適確實的潔牙感受，讓牙齦常保健康。刷牙 1.5 秒後，請按兩下按鈕來切換模式。按一下即可暫停，按第二下便可切換。
相較於手動牙刷，可去除牙齦邊緣高達 6 倍的牙菌斑。
我們的音波震動技術可產生獨特流體潔牙作用力，深入齒間和牙齦曲線，徹底清潔，溫和不刺激
本款飛利浦 Sonicare 電動牙刷的力道溫和，接受牙科手術 (矯正、植牙和鑲牙) 者也能安全適用，敬請放心刷牙。
本款飛利浦 Sonicare 電動牙刷搭配專用智慧型計時器，貼心助您達成牙醫師建議的兩分鐘刷牙時間
四分象限計時器的間隔計時器能確保徹底清潔整個口腔。每 30 秒會發出嗶聲，提示您應往下一個區塊繼續清潔。
設計與外型
客戶服務
內附配件
清潔效能
功率
模式
使用簡單
技術規格
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