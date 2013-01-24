三種強度設定提供溫和潔牙體驗

本款牙刷搭配三種可自訂的強度設定 (低、中、高)，您可選擇最適合力道，以享有舒適確實的潔牙感受，讓牙齦常保健康。刷牙 1.5 秒後，請按兩下按鈕來切換模式。按一下即可暫停，按第二下便可切換。