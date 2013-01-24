Philips Sonicare FlexCare 音波震動牙刷 HX6902/02
Philips Sonicare FlexCare 音波震動牙刷 HX6902/02
進階效能清潔
創新科技，效果更佳。現在我們有了一種更能保證口腔健康的方法。全新飛利浦 Sonicare FlexCare 可滿足您口腔清潔的需求。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Philips Sonicare FlexCare 音波震動牙刷
進階效能清潔
創新科技，效果更佳。現在我們有了一種更能保證口腔健康的方法。全新飛利浦 Sonicare FlexCare 可滿足您口腔清潔的需求。
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進階效能清潔
創新科技，效果更佳。現在我們有了一種更能保證口腔健康的方法。全新飛利浦 Sonicare FlexCare 可滿足您口腔清潔的需求。
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Philips Sonicare FlexCare 音波震動牙刷
進階效能清潔
創新科技，效果更佳。現在我們有了一種更能保證口腔健康的方法。全新飛利浦 Sonicare FlexCare 可滿足您口腔清潔的需求。
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Sonicare 動態清潔效果能讓流體深入齒縫
飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
使用專利音波震動技術，令牙齒更自然潔白
這款牙刷的流體清潔效果加上與各顆牙齒的直接接觸面積增加，經證實可去除日常齒垢，有助於維持牙齒的自然潔白。
短短兩週改善牙齦健康
本款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷為齒間和牙齦線提供優異清潔效果，短短兩週即可改善牙齦健康。
兩分鐘計時器，提醒您建議的刷牙時間
這款飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷具有 2 分鐘計時器，提醒您牙科專家所建議的刷牙時間
四分象限計時器的間隔定時器可協助達到更徹底的刷牙效果
當您清潔完口腔中的每個四分象限，30 秒間隔計時器會提醒您移至下一個區域，因此能讓口腔清潔工作更徹底
循序漸進程式，適應 Sonicare 體驗
剛開始使用的前 14 次，循序漸進地增加刷牙力道，讓使用者更容易適應飛利浦 Sonicare 音波震動牙刷
飛利浦 Sonicare 牙刷有助美白牙齒
飛利浦 Sonicare 具備最佳牙齒美白效果：這款牙刷能有效清除並減少齒垢，讓您展現潔白皓齒的陽光笑容。
牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍
專利音波震動技術的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍。
敏感模式：溫和清潔牙齒與牙齦
具有敏感模式的飛利浦 Sonicare 牙刷：溫和，但能徹底清潔敏感牙齦
動態清潔效果能讓流體深入齒縫
Sonicare 電動牙刷的獨特流體作用力可溫和而有效地深入牙齒縫隙與牙齦邊緣。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
模式
乾淨
實現優異的每日清潔效果 敏感
溫和清潔牙齒與牙齦 按摩
活力按摩 2 種潔牙程序
快速護理與強化護理
內附配件
握把
1 支 FlexCare 刷頭 充電器
1 紫外線殺菌器
無 旅行盒
1 個柔軟
設計與外型
顏色
白色和綠色
清潔效能
速度
高達每分鐘 31,000 次震動頻率 效能
即使難以深入清潔的區域，也能清除多達 83% 的牙菌斑 對健康有益
幫助改善牙齦健康 美白效果
牙齒變白 2 個色階 計時器
智慧型計時器與四分象限計時器
使用簡單
刷頭設計
方便的一按即用刷頭 刷牙時間
多達 2 週 電量指示燈
顯示電池狀態的指示燈 握把
技術規格
電池
充電式 電池類型
鋰離子 使用時間 (從電力充滿到沒電)
多達 2 週
電源
電壓
110-220 V
客戶服務
保固
2 年有限保固
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